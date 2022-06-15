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Рашкина лишили поста в московском горкоме КПРФ
Валерий Рашкин
Коммунист Валерий Рашкин лишился поста первого секретаря московского горкома партии, его перевели на должность советника Центрального комитета КПРФ, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы партии Александра Ющенко.
Его обязанности в горкоме будет исполнять депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.
В мае Рашкина лишили депутатского мандата после того, как суд приговорил его к 3 годам условно по делу о незаконной охоте на лося. Гособвинение просило суд дать Рашкину 3,5 года условно, защита настаивала на прекращении уголовного преследования и назначении штрафа.
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