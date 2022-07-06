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Бывшего замминистра культуры Пирумова приговорили к девяти годам колонии

Григория Пирумова обвиняли в организации преступного сообщества для хищения средств при реконструкции Эрмитажа. Ранее экс-замминистра признавали виновным по другому делу о хищении
Григорий Пирумов
Григорий Пирумов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова к девяти годам колонии по делу о хищении бюджетных средств, рассказал РБК его адвокат Федор Куприянов.

РБК направил запрос в суд.

Пирумов занимал должность первого заместителя министра культуры в 2013–2015 годах. Минкультуры в то время возглавлял Владимир Мединский.

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Фото:Марина Круглякова / ТАСС

Пирумова обвиняли по ст. 159 ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере); ст. 174.1 ч. 4 (отмывание приобретенных в результате преступления средств с теми же отягчающими обстоятельствами); ст. 210 ч. 3 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) УК. Дело связано с хищением средств, выделенных на строительство здания для Эрмитажа. Помимо Пирумова по нему проходят владельцы и менеджеры коммерческих компаний Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза. По версии следствия, Пирумов создал преступное сообщество для хищения выделенных на реконструкцию Эрмитажа средств вместе с начальником департамента управления имуществом Минкультуры Борисом Мазо. Последний находился в Австрии, но в прошлом году был экстрадирован в Россию и арестован. В феврале текущего года СК завершил расследование и передал Мазо материалы дела для ознакомления.

Пирумов своей вины в хищении не признавал. Экс-замминистра задержали по этому делу в мае 2018 года, а в 2019-м его перевели под домашний арест. В 2020 году ЕСПЧ признал незаконным содержание чиновника под стражей. Там заключили, что московские суды не рассматривали других мер пресечения, предполагая, что подозреваемый может препятствовать следствию, при отсутствии доказательной базы. В качестве компенсации ЕСПЧ присудил Пирумову €1,7 тыс.

В 2017 году Пирумова приговорили к полутора годам колонии по «делу реставраторов» о хищении более 164 млн руб. Его освободили в зале суда в связи с отбытием срока под стражей и оштрафовали на 300 тыс. руб.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Григорий Пирумов Минкультуры приговор Дело реставраторов
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