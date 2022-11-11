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Мосгорсуд утвердил депортацию блогера Некоглая

Мосгорсуд оставил в силе постановление о депортации блогера Некоглая
После того как Лига безопасного интернета потребовала проверить гражданина Молдавии на предмет дискредитации армии из-за TikTok, его задержали и обвинили в нарушении правил въезда. Некоглай раскаялся и сказал, что хочет домой
Блогер Некоглай&nbsp;(Николай Лебедев)
Блогер Некоглай (Николай Лебедев) (Фото: Пресненский суд Москвы)

Мосгорсуд оставил в силе постановление Пресненского районного суда от 9 ноября о депортации блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев, он гражданин Молдавии) из России, сообщается в телеграм-канале столичных судов.

Некоглая признали виновным в административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда».

На заседании суда, в котором он участвовал по видеосвязи, Лебедев сказал: «Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь» (цитата по ТАСС).

Блогера задержали 9 ноября. До этого Лига безопасного интернета потребовала от Генпрокуратуры и МВД проверить действия Некоглая на признаки преступления по ст. 280.3 УК. (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Поводом стал опубликованный им в TikTok ролик с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. На фоне звучат первые строчки из песни Rasputin группы Boney-M.

Video

По мнению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, Лебедев «глумится над подвигом солдата». «Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в «Сити» и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе», — заявила она. Некоглай в ответ сказал, что Мизулина занимается «слегка не теми делами». По словам блогера, она нарушила КоАП, назвав его «выродком», но он не будет подавать на нее заявление.

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Менеджер Лебедева заверил, что ролик был записан не с целью высмеять или унизить военного: «Ну вы же перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется <...>. Люди не так восприняли это!»

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
блогер Мосгорсуд депортация
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