Мосгорсуд утвердил депортацию блогера Некоглая

После того как Лига безопасного интернета потребовала проверить гражданина Молдавии на предмет дискредитации армии из-за TikTok, его задержали и обвинили в нарушении правил въезда. Некоглай раскаялся и сказал, что хочет домой

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) (Фото: Пресненский суд Москвы)

Мосгорсуд оставил в силе постановление Пресненского районного суда от 9 ноября о депортации блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев, он гражданин Молдавии) из России, сообщается в телеграм-канале столичных судов.

Некоглая признали виновным в административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда».

На заседании суда, в котором он участвовал по видеосвязи, Лебедев сказал: «Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь» (цитата по ТАСС).

Блогера задержали 9 ноября. До этого Лига безопасного интернета потребовала от Генпрокуратуры и МВД проверить действия Некоглая на признаки преступления по ст. 280.3 УК. (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Поводом стал опубликованный им в TikTok ролик с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. На фоне звучат первые строчки из песни Rasputin группы Boney-M.

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По мнению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, Лебедев «глумится над подвигом солдата». «Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в «Сити» и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе», — заявила она. Некоглай в ответ сказал, что Мизулина занимается «слегка не теми делами». По словам блогера, она нарушила КоАП, назвав его «выродком», но он не будет подавать на нее заявление.

Менеджер Лебедева заверил, что ролик был записан не с целью высмеять или унизить военного: «Ну вы же перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется <...>. Люди не так восприняли это!»