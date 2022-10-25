Суд признал экстремистским трек Oxxxymiron'а «Последний звонок»

В августе прокуратура потребовала признать песню, посвященную стрельбе в школе, экстремистской из-за содержащегося в ней «публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия». Замоскворецкий суд удовлетворил иск

Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистскими трек рэпера Oxxxymiron'а (Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Последний звонок» и фанатские клипы на эту песню, сообщили РБК в суде.

Соответствующий иск прокурор Москвы подал в августе. Прокуратура в ходе психолого-лингвистической экспертизы выявила в треке «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

В «Последнем звонке» от первого лица рассказывается история школьника, который расстреливает своих одноклассников, потому что те его обижали. Распространенный в Сети любительский клип на эту песню содержит нарезку кадров из эстонского фильма «Класс» (Klass, 2007) со схожим сюжетом: в нем двое подростков после длительной травли устраивают стрельбу в школе.

В 2018 году YouTube и «ВКонтакте» на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры ограничили доступ на территории России более чем к 860 копий клипа «Последний звонок». В прокуратуре считают, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

В октябре 2022 года рэпер был признан иностранным агентом. Минюст решил, что Федоров получал деньги от Украины при осуществлении политической деятельности.