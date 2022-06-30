МВД обвинило ректора РАНХиГС Владимира Мау в крупном хищении

Владимир Мау (Фото: Артем Макаров / РБК)

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении средств вуза, сообщает МВД.

Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева и других лиц, заявили в ведомстве.

Источники РБК сообщили, что Мау задержан, в вузе прошли обыски. В МВД уточнили, что обыски проходили у ректора и сотрудников РАНХиГС, «с ними были проведены следственные действия». Мау просят отправить под домашний арест.

Ведомство заявило, что расследование дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД.

Уголовное дело против Раковой было заведено в октябре 2021 года, ее подозревают в хищении средств у Фонда новых форм развития образования, которые выделили для выполнения федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, в 2019 году, когда Ракова была заместителем министра просвещения, по ее инициативе были выделены бюджетные средства для фонда, который она возглавляла, экспертиза позднее выявила признаки фальсификации отчетности. В ведомстве полагают, что объем хищений мог достигать 50 млн руб. Ракова не признает вину.



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Вскоре задержали Зуева, же суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста; следователи предъявили ректору «Шанинки» обвинение по делу о хищении 21 млн руб. «Шанинка» была подрядчиком «Учителя будущего». Ректор заявил о своей невиновности. Зуев попал в больницу с инфарктом, его прооперировали. Затем в ноябре Мосгорсуд отменил постановление о домашнем аресте, его перевели в СИЗО.

В начале февраля МВД объявило в розыск директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Кониенко, сообщали источники ТАСС и «РИА Новости». Ее обвинили в причастности к хищению из бюджета 20 млн руб., выделенных на проект «Учитель будущего». По данным агентств, она уехала в Кишинев.

В конце мая госагентства сообщили об обысках у восьми бывших и действующих сотрудников РАНХиГС в Москве и Московской области. По данным ТАСС, следственные действия прошли в том числе у экс-главы Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максима Дулинова. В 2010–2012 годах он был заместителем министра образования и науки.