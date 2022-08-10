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Экс-министру ДНР Ташкенту дали 3,5 года колонии за мошенничество

Суд в Москве признал виновным экс-министра ДНР Александра Тимофеева в покушении на мошенничество и приговорил его к колонии общего режима. Другой фигурант дела — бывший советник экс-премьера Украины Азарова — получил условный срок
Александр Тимофеев
Александр Тимофеев (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего министра доходов и сборов Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева (Ташкента) к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».

Тимофеева признали виновным по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК. Прокуратура ранее требовала назначить ему минимальный срок — четыре года колонии. Однако суд решил приговорить его к еще меньшему сроку с учетом того, что подсудимый является ветераном боевых действий, имеет звезду Героя ДНР (высшую награду республики) и ранения.

Экс-министр ДНР находится под стражей более года (его задержали в Москве летом 2021-го), и вскоре у него появится возможность подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, отмечает газета.

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Александр Тимофеев

Уголовное дело против Тимофеева завели в 2021 году. По нему также проходит Игорь Сосновский, бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова (2010–2014 годы). Следствие считает, что Тимофеев и Сосновский за $5 млн обещали решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака. Бизнесмена обвинили в том, что совместно с топ-менеджерами холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд руб. В 2019 году Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака. Защита бизнесмена заявила, что доводы следствия в пользу ареста безосновательны, к тому же Шпак ранее уведомлял следователей, что находится на лечении во Франции.

По версии следствия, с октября 2020 по апрель 2021 года Тимофеев и Сосновский не раз связывались со Шпаком в Telegram и встречались в Москве с его представителем Артемом Ткачевым, утверждая, что могут за деньги прекратить уголовное преследование бизнесмена. В частности, они предлагали организовать отправку письма от имени директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после которого дело Шпака передали бы в спецслужбу, а затем и вовсе прекратили.

В апреле 2022 года Сосновский благодаря сотрудничеству со следствием получил условный срок.

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Александр Тимофеев был министром сборов и доходов ДНР в 2014–2018 годах, с апреля 2016-го по сентябрь 2018-го он исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров. Осенью 2017-го на Ташкента совершили покушение в Донецке; в августе 2018-го он пострадал при взрыве, в результате которого погиб экс-глава ДНР Александр Захарченко. После этого Тимофеев переехал в Россию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
мошенничество приговор ДНР Александр Тимофеев
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