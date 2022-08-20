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Бывшего главного нарколога Минздрава отправили под домашний арест

Кузьминский суд отправил под домашний арест бывшего главного нарколога Минздрава Брюна
Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия отправить бывшего главного нарколога Минздрава Брюна под домашний арест до 3 октября
Евгений Брюн
Евгений Брюн (Фото: пресс-служба Кузьминского районного суда)

Кузьминский районный суд Москвы отправил бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест на два месяца, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Также под домашний арест отправили вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

Сам Брюн в ходе заседания заявил о своей заинтересованности в том, чтобы следствие нашло правду, и заверил, что не планирует скрываться, пишет «Интерфакс».

Якушев признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, заявил следователь в суде.


Брюна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказание — до десяти лет лишения свободы).

О задержании Брюна стало известно 19 августа. Источник РБК сообщил, что 71-летнего Брюна и вице-президента Ассоциации наркологов Владимира Якушева подозревают в мошенничестве с закупками диагностических аппаратов, которые используются, чтобы выявить наличие наркотиков или алкоголя.

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Как полагает следствие, Брюн и Якушев, закупали их по завышенным ценами и задействовали для этого компании, связанные с супругой последнего. Брюн вину не признает.

Минздрав уволил Брюна с должности главного нарколога России
Политика
Евгений Брюн

В тот же день Минздрав России сообщил, что «должность главного внештатного специалиста министерства была исключена из номенклатуры».

«Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства», — заверили в министерстве. Он занимал эту должность с 2009 года.

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