Бывшего главного нарколога Минздрава отправили под домашний арест

Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия отправить бывшего главного нарколога Минздрава Брюна под домашний арест до 3 октября

Евгений Брюн (Фото: пресс-служба Кузьминского районного суда)

Кузьминский районный суд Москвы отправил бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест на два месяца, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Также под домашний арест отправили вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

Сам Брюн в ходе заседания заявил о своей заинтересованности в том, чтобы следствие нашло правду, и заверил, что не планирует скрываться, пишет «Интерфакс».

Якушев признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, заявил следователь в суде.





Брюна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказание — до десяти лет лишения свободы).

О задержании Брюна стало известно 19 августа. Источник РБК сообщил, что 71-летнего Брюна и вице-президента Ассоциации наркологов Владимира Якушева подозревают в мошенничестве с закупками диагностических аппаратов, которые используются, чтобы выявить наличие наркотиков или алкоголя.

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Как полагает следствие, Брюн и Якушев, закупали их по завышенным ценами и задействовали для этого компании, связанные с супругой последнего. Брюн вину не признает.

В тот же день Минздрав России сообщил, что «должность главного внештатного специалиста министерства была исключена из номенклатуры».

«Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства», — заверили в министерстве. Он занимал эту должность с 2009 года.