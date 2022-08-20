Бывшего главного нарколога Минздрава отправили под домашний арест
Кузьминский районный суд Москвы отправил бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест на два месяца, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Также под домашний арест отправили вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.
Сам Брюн в ходе заседания заявил о своей заинтересованности в том, чтобы следствие нашло правду, и заверил, что не планирует скрываться, пишет «Интерфакс».
Якушев признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, заявил следователь в суде.
Брюна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказание — до десяти лет лишения свободы).
О задержании Брюна стало известно 19 августа. Источник РБК сообщил, что 71-летнего Брюна и вице-президента Ассоциации наркологов Владимира Якушева подозревают в мошенничестве с закупками диагностических аппаратов, которые используются, чтобы выявить наличие наркотиков или алкоголя.
Как полагает следствие, Брюн и Якушев, закупали их по завышенным ценами и задействовали для этого компании, связанные с супругой последнего. Брюн вину не признает.
В тот же день Минздрав России сообщил, что «должность главного внештатного специалиста министерства была исключена из номенклатуры».
«Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства», — заверили в министерстве. Он занимал эту должность с 2009 года.