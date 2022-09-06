Калининградским врачам дали по 9 и 9,5 лет по делу о смерти младенца

Следствие утверждает, что замглавврача Елена Белая поручила анестезиологу Элине Сушкевич ввести недоношенному младенцу сульфат магния, чтобы не портить показатели роддома. В 2020 году врачей оправдали, но потом приговор отменили

Елена Белая (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Мособлсуд приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно по делу об убийстве недоношенного младенца в 2018 году, сообщили РБК в суде.

Обеим запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения. Защита после оглашения вердикта присяжных о виновности Сушкевич и Белой обещала оспорить решение.

Врачей обвиняют в умышленном убийстве ребенка, который родился недоношенным (700 г) в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области. По версии следствия, тогдашняя заместитель главного врача Белая предположила, что младенец, скорее всего, умрет и это ухудшит статистические показатели. Поэтому она решила убить новорожденного и привлекла для этого анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, которая ввела ребенку сульфат магния.

Сушкевич эти обвинения отвергла. Защита настаивала, что ребенок не выжил бы. По словам Сушкевич, врачи роддома провели все необходимые реанимационные мероприятия.

Главные врачи московских больниц (Татьяна Нормантович из перинатального центра «Мать и дитя», Алексей Свет из ГКБ № 1, Светлана Краснова из инфекционной больницы № 2, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер и другие) тоже сочли, что врачи не были заинтересованы в убийстве новорожденного.

В 2020 году Калининградской областной суд оправдал Сушкевич и Белую, решив, что факт введения ребенку сульфата магния не был доказан. В конце мая это решение было отменено, а дело направили в подмосковный суд.

В СК, комментируя решение Мособлсуда, пояснили, что совершение преступления подтвердили выводы судебно-медицинских экспертиз и что сульфат магния в дозировке, в 20 раз превышающей допустимые значения для взрослого человека, ввели живому ребенку внутривенно непосредственно перед его смертью. Попасть в организм другим способом препарат не мог, уверены следователи. Видеозапись совещания под руководством Белой «свидетельствовала о намерении манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть, а также о мотиве преступления, связанном с желанием избежать ухудшения показателей статистики», добавили в Следственном комитете.