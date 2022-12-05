Основателя Petropavlovsk приговорили к 5,5 годам колонии общего режима

Экс-руководителю золотодобывающей компании Petropavlovsk суд назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Его обвинили в растрате в особо крупном размере. Бизнесмена арестовали после жалобы его коллеги генералу ФСБ

Павел Масловский (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

В понедельник, 5 декабря, Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского к 5,5 годам колонии общего режима, передает корреспондент РБК. Также с Масловского взыскали в пользу АО «Покровский рудник» 99,3 млн руб.

Масловского признали виновным в хищении 99,3 млн руб. у АО «Покровский рудник».

По словам одного из защитников Масловского, стороной обвинения не доказано ни одного квалифицирующего признака совершения мошенничества: наличие у Павла Масловского корыстной цели и факта получения им денежных средств, не доказан элемент состава преступления как «хищение». Помимо этого, по версии защиты, не были доказаны такие квалифицирующие признаки инкриминируемого деяния, как обман, предварительный сговор группы лиц и использование служебного положения.

Известно, что Масловский был арестован, после того как член совета директоров компании Petropavlosk Максим Харин написал письмо на имя руководителя управления «К» ФСБ России Ивана Ткачева. Автор обращения являлся представителем крупнейшего акционера Petropavlovsk — компании «Южуралзолото», принадлежащей семье миллиардера Константина Струкова.

Харин обратил внимание генерала ФСБ на то, что сын Масловского Алексей продал компании «Покровский рудник» здание за 218,4 млн руб. при более низкой рыночной цене. «Покровский рудник» — основной актив компании Petropavlovsk.

Представитель «Покровского рудника» пояснял, что сделка с недвижимостью относится к 2018 году, и ее проверяли в рамках аудита годовой отчетности аудиторы российских и международных компаний.

Ранее РБК сообщал, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Масловского-младшего на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам. Тогда адвокат Ляховецкий заявлял РБК, что Масловский покинул страну до возбуждения дела и до начала какого-либо расследования.

В сентябре этого года компания «УГМК-Инвест» закрыла сделку по покупке активов золотодобывающей Petropavlovsk PLC. РБК сообщал, что причиной продажи российских активов в компании называли британские санкции против Газпромбанка, что вызвало проблемы с продажей золота и обслуживанием долга в этом банке. Так, в конце марта Petropavlovsk пропустила два платежа: на $560 тыс. (по кредиту на сумму $200 млн) и эквивалент $9,5 млн (по кредитным линиям «дочек» на $86,7 млн).