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Политика ,  
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Российского ученого-геодезиста обвинили в госизмене

В России обвинили в госизмене ученого-геодезиста Валерия Качина
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ФСБ предъявило обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ) ученому-геодезисту Валерию Качину, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его этапировали из Биробиджана (Еврейская автономная область) в московское СИЗО «Лефортово». В картотеке суда указано, что следствие запросило продление его ареста. Заседание по этому вопросу назначено на 7 декабря.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что дело засекречено. «Материалы уголовного дела в отношении Качина имеют гриф «секретно», — сказали агентству в суде.

Материал дополняется

Теги
госизмена Лефортово ФСБ
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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