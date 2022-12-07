Российского ученого-геодезиста обвинили в госизмене

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ФСБ предъявило обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ) ученому-геодезисту Валерию Качину, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его этапировали из Биробиджана (Еврейская автономная область) в московское СИЗО «Лефортово». В картотеке суда указано, что следствие запросило продление его ареста. Заседание по этому вопросу назначено на 7 декабря.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что дело засекречено. «Материалы уголовного дела в отношении Качина имеют гриф «секретно», — сказали агентству в суде.

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