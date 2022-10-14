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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Ректор РАНХиГС Владимир Мау перестал быть фигурантом дела о мошенничестве

В отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили уголовное преследование, говорят источники РБК. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с фиктивным трудоустройством сотрудников
Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Артем Макаров для РБК)

На этой неделе было прекращено уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили источник, близких к РАНХиГС. О том, что дело против Мау закрыто, слышал и второй собеседник, близкий к Академии

Уголовное преследование в отношении Мау было прекращено на днях, в среду или четверг, более точной информацией собеседник не обладает. Также ему неизвестны основания, по которым это было сделано.

«Он [Владимир Мау] ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день», — отметил собеседник РБК.

«Пока никак не могу прокомментировать», — сказал РБК адвокат Мау Алексей Дудник.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД, в ГУ МВД по Москве и в пресс-службу РАНХиГС.

Следствие МВД утверждало, что ректор был причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). По делу также проходят бывший замминистра просвещения Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев.

В конце июня этого года Тверской районный суд Москвы отправил Владимира Мау под домашний арест. Позднее, в начале августа, следователь смягчил меру пресечения для ректора РАНХиГС Владимира Мау и заменил ее на подписку о невыезде. Тогда же Мау был восстановлен в должности ректора РАНХиГС, при этом следствие по его делу продолжалось.

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В отношении Марины Раковой было возбуждено несколько уголовных дел: дело о хищении 21 млн руб., выделенных на проект «Учитель будущего», дело о хищении 9 млн руб. у Фонда новых форм развития образования и дело о хищении денежных средств через фиктивное трудоустройство сотрудников в РАНХиГС.

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Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Екатерина Костина Екатерина Костина
ректор РАНХиГС уголовное дело мошенничество Владимир Мау
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