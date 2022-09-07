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Рошаль потребовал еще раз пересмотреть дело калининградских врачей

Леонид Рошаль
Леонид Рошаль (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиненных в убийстве младенца в роддоме в 2018 году и приговоренных Мособлсудом 6 сентября к девяти и девяти с половиной годам тюрьмы, нужно отправить на повторное рассмотрение с новым составом присяжных, заявил РБК президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» (НМП) Леонид Рошаль.

«Мы пойдем до конца и сидеть сложа руки не будем. Осужденные врачи невиновны. Профессиональное сообщество требует повторного рассмотрения дела с проведением повторной судебно-медицинской экспертизы и с новым составом присяжных», — сказал Рошаль. Он заметил, что ему «стыдно за этот суд».

Ребенок, за убийство которого приговорили врачей, родился недоношенным (его вес составлял 700 г) в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области. Белая занимала там пост заместителя главврача, Сушкевич состояла в бригаде неонатологов.

По версии следствия, Белая предположила, что младенец, скорее всего, умрет и это ухудшит статистические показатели. Она якобы поручила Сушкевич убить новорожденного. Та, как считает следствие, ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния в пупочную вену. Врачи виновными себя не признали.

В 2020 году калининградский суд оправдал Сушкевич и Белую, но это решение отменили, и дело направили в подмосковный суд. Рошаль и другие видные врачи неоднократно заступались за подсудимых.

Адвокаты Сушкевич и Белой заявили, что сомневаются в объективности и беспристрастности суда, а также настаивают, что на коллегию присяжных оказывали давление. Рошаль указал, что судья выступал перед присяжными с напутственным словом более двух часов, что было дольше, чем выступление государственного обвинителя, и привел только факты, подтверждавшие виновность подсудимых. Адвокат Камиль Бабасов отметил, что это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, поскольку судья должен был кратко привести доводы обвинения и защиты.

Калининградским врачам дали по 9 и 9,5 лет по делу о смерти младенца
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Елена Белая


Также, считают защитники Сушкевич и Белой, судья взял на себя роль медицинского эксперта, указав, что «сомнений в выводах судебно-медицинской экспертизы быть не может» из-за ее объема.

«Он что, имеет специальное образование, специалист по болезням новорожденных, реаниматолог? Мне лично, как специалисту, <...> не все ясно в заключении судебно-медицинских экспертов по этому делу, как и многим другим специалистам этого профиля», — отметил Рошаль.

Результаты экспертизы подвергла критике и председатель Ассоциации клинических токсикологов России Галина Суходолова, поскольку «не был подтвержден факт быстрого струйного введения какого-либо препарата перед смертью ребенка».

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Присяжные сочли калининградских врачей виновными в убийстве младенца
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Реаниматолог-анестезиолог калининградского перинатального центра Элина Сушкевич (слева) и исполняющая обязанности главного врача родильного дома №4 Елена Белая

Рошаль допустил, что экспертизу могли фальсифицировать. Сторонники невиновности врачей также указывают, что суд не позволил присяжным ознакомиться с мнением экспертов, которые подвергли критике результаты приобщенной к делу экспертизы. Кроме того, присяжным не дали ознакомиться с другими доказательствами невиновности Сушкевич и Белой (ответами на адвокатские запросы, заключениями экспертов, показаниями свидетелей и т.д.), заявили юристы.

Теги
Врачи роддом младенец Леонид Рошаль Калининградская область
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