Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам в колонии строгого режима

Тройка судей приговорила Ивана Сафронова к 22 годам колонии и штрафу. Журналист вину в госизмене не признал и связывал свое преследование с профессиональной деятельностью

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В понедельник, 5 сентября, Московский городской суд зачитал приговор бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику по информационной политике главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, которого признали виновным в госизмене (ст. 275 УК) и назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы, передает корреспондент РБК.

Также Сафронова оштрафовали на 500 тыс. руб. и назначили ему два года ограничения свободы. Услышав приговор, Сафронов пожал плечами и сказал пришедшим на заседание друзьям и знакомым: «Я вас люблю».

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Защита намерена обжаловать приговор. Драфт апелляционной жалобы могут подать уже сегодня, защита взяла необходимые документы на приговор, сообщил журналистам адвокат Сафронова Даниил Никифоров.

Приговор был вынесен тройкой судей под председательством Дмитрия Гордеева. Чтение резолютивной части приговора заняло 15 минут. Обвинение требовало для Сафронова 24 года колонии.

Юрист Павел Чиков отметил, что не нашел приговоров по делам о госизмене со сроками больше 20 лет. «Нужно понимать, что санкция ст. 275 УК предполагает максимальное наказание именно в 20 лет. Ивану Сафронову суд назначил больше, потому что он обвинялся в двух эпизодах, наказание по каждому из которых назначается отдельно. Затем окончательный срок суд определил путем частичного или полного сложения», — написал Чиков в своем Telegram-канале.

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По словам Чикова, обычная вилка сроков по приговорам по делам о госизмене была от шести до девяти лет, тогда как в последние пять лет стали нередки приговоры 12–15 лет. Приговор Сафронову он назвал изуверским, демонстративно жестоким и соответствующим «нынешним реалиям России».

Сафронов был задержан в июле 2020 года оперативниками ФСБ, когда выезжал из дома на работу. Лефортовский районный суд Москвы отправил его под арест в следственный изолятор ФСБ «Лефортово».

По версии ФСБ, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. В частности, он получил $248 от политолога Демури Воронина (также обвиняется в госизмене), говорил РБК адвокат Иван Павлов (признан Минюстом иностранным агентом). Помимо этого, следствие называет агентом чешской разведки коллегу и приятеля Сафронова Мартина Лариша, который работал в Москве с 2010 по 2012 год как корреспондент газеты Lidové noviny, а затем создал информационное агентство, распространявшее по подписке информационный дайджест о безопасности, сообщал «Коммерсантъ».

Сафронов свою вину отрицает, от дважды предложенной ему сделки со следствием он отказался. «Больше двух лет я нахожусь в СИЗО «Лефортово» под стражей. [Почти] столько же шло предварительное следствие. Перед этим я более шести лет находился под колпаком российских спецслужб. Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие, — это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа», — сообщил Сафронов в последнем слове.

Он также уверен, что его уголовное преследование связано с журналистской работой. «Мои разговоры с людьми из оборонки, правительства, других структур по телефону названы попыткой выведывания информации. Но это абсурд: после всех разговоров по обсуждаемым темам в «Коммерсанте» и «Ведомостях» выходили мои заметки», — отметил он.

После задержания Сафронова в июле 2020 года журналисты провели серию одиночных пикетов на Лубянке с требованием освободить своего коллегу. Были задержаны более 20 человек. Личные поручительства за Сафронова к сентябрю 2020-го подписали более 140 человек, включая главного редактора РБК Петра Канаева, главного редактора Meduza (включено в реестр иноагентов) Ивана Колпакова, главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова, председателя «Яблока» Николая Рыбакова, депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

Видеообращения в поддержку Сафронова записывали журналисты кремлевского и военного пулов, музыкант Юрий Шевчук, режиссер Павел Лунгин и многие другие общественные и культурные деятели.

В день приговора, 5 сентября, с призывом снять обвинения и освободить Сафронова без всяких условий выступил Евросоюз. «Систематическое преследование режимом независимых журналистов лишает граждан доступа к фактам», — заявил представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано.