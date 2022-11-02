Суд заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве Дугиной

Наталья Вовк (Фото: ФСБ РФ)

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте подозреваемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной — украинки Натальи Вовк, сообщили РБК в суде.

«Ходатайство о заочном аресте было удовлетворено», — уточнили в суде.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа: ее автомобиль взорвался в Подмосковье, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция».

Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. Вовк, по данным ведомства, приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где живет Дугина. Вовк присутствовала на фестивале «Традиция», а после убийства выехала через Псковскую область в Эстонию, рассказали в ФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин Украины Богдан Цыганенко помогал Вовк с «поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы». Цыганенко приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва автомобиля Дугиной (20 августа).

В Киеве отвергли обвинения, указав, что Украина, «безусловно, к этому не имеет отношения». «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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