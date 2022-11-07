Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию, рассказал РБК источник среди знакомых Собчак. Об этом же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» [Псковской области] на границе с Латвией», — сказал один из собеседников агентства.

Сенатор Людмила Нарусова, мать журналистки, отказалась от комментариев.

Ранее Нарусова сообщила, что ее дочь вскоре вернется в Россию. Собчак выехала за рубеж после того, как на ее коммерческого директора Кирилла Суханова завели уголовное дело Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, оба арестованы.

РБК обратился за комментарием к Ксении Собчак и ее адвокату Сергею Бадамшину.

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