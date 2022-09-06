Песков назвал суровым приговор Ивану Сафронову

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кремль может констатировать, что приговор журналисту Ивану Сафронову является очень суровым, но не может комментировать решение суда, заявил в эфире телеканала РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мосгорсуд накануне приговорил Ивана Сафронова, которого признали виновным в госизмене, к 22 годам в колонии строгого режима. Журналист вину в госизмене не признал и связывал свое преследование с профессиональной деятельностью.

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