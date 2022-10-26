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Суд арестовал бывшего главреда Tatler по делу о вымогательстве у Чемезова

Суд арестовал бывшего главреда Tatler Романовского по делу о вымогательстве у Чемезова
Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) арестован до 24 декабря. По версии следствия, он и коммерческий директор Ксении Собчак вымогали у Чемезова 11 млн руб. за удаление постов в телеграм-канале
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Ариан Романовский (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского (Кузьмина), обвиняемого по делу о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда. Романовский помещен под стражу до 24 декабря.

Ранее по этому же делу был арестован коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Он и Романовский были задержаны накануне. Согласно оглашенным в суде материалам, дело связано с вымогательством 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за нераспространение информации в телеграм-канале.

Речь идет о канале «Тушите свет». По версии следствия, обвиняемые подготовили для него материалы, содержащие сведения в отношении Чемезова, «которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких».

В суде Суханов заявил, что не имеет отношения к этому каналу, но готов частично признать вину (в получении 800 тыс. руб.) и принести публичные извинения Чемезову. Романовский сказал: «Переговоров со стороной Чемезова я не вел, деньги не обсуждал», цитирует его «Осторожно, новости».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что по этому делу проходит и Ксения Собчак, она находится в статусе подозреваемой. 26 октября в ее подмосковном доме в коттеджном поселке Горки-8 прошел обыск. ТАСС и «РИА Новости» передавали, что журналистка уехала из России: она въехала в Литву через Белоруссию, хотя следователь выдал силовикам постановление о ее задержании.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Алена Нефедова Алена Нефедова
вымогательство Ксения Собчак Ростех Сергей Чемезов
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