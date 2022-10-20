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Томского физика приговорили к 7,5 годам по делу о госизмене

Томского физика Луканина приговорили к 7,5 годам по делу о госизмене
Ученого из Томска подозревали в передаче технологий Китаю, он работал в Азии над модернизацией электромеханических устройств, где его разработки были востребованы в отличие от России. Дело рассматривали в закрытом режиме
Александр Луканин
Александр Луканин (Фото: tomskpolit / Telegram)

Физик Александр Луканин признан виновным по делу о госизмене, суд приговорил его к лишению свободы сроком на семь с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

О задержании 65-летнего Луканина в Томске стало известно более двух лет назад — 1 октября 2020 года. Его подозревали в передаче некоторых технологий в Китай. Сотрудники московского управления ФСБ провели обыск в квартире ученого.

Затем знакомый ученого Олег Котиков рассказал РБК, что тот занимался оптимизацией электромеханических устройств и какое-то время работал в Южной Корее, где его разработки были востребованы в отличие от России. Другой знакомый физика, Сергей Жабин, подтвердил, что разработками ученого интересовались в Китае и Южной Корее. «У него была идея фикс — производство озонаторов. Он делал блоки высоковольтного питания, продавал их, на это жил. В 1998 году мы стали вместе делать озонаторы, пытались защитить его патент, потому что производство озонаторов по тому принципу, который он предлагал, было новым», — сказал Жабин.

Дело начали рассматривать в середине июля в закрытом режиме, его вела коллегия из трех судей, писал «Коммерсантъ».

Статья о госизмене (ст. 275 УК) предусматривает предельное наказание до 20 лет лишения свободы.

В конце июня сотрудники ФСБ задержали в больнице новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ). Семья Колкера сообщила о четвертой стадии рака поджелудочной железы у ученого, в связи с чем тот уже не мог самостоятельно питаться. По словам сына ученого Максима, Колкеру вменялось предоставление Китаю данных, содержащих гостайну.

Спустя три дня ученый умер в возрасте 54 лет, Следственный комитет не нашел признаков преступления в смерти Колкера, сообщил адвокат семьи Александр Федулов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Томск ФСБ госизмена Китай физик
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