Суд приговорил братьев Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы

Магомед Магомедов, Артур Максидов и Зиявудин Магомедов (слева направо) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы, передает корреспондент РБК. Его старший брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, получил 18 лет.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор братьям Магомедовым, а также еще четверым фигурантам дела.

Глава компании «Интекс» Артур Максидов и бывший директор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков получили по 12 лет колонии. Экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и генеральный директор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров также получили реальные сроки наказания.

В чем обвинили фигурантов дела

В деле, которое следственный департамент МВД расследовал более двух лет, около 830 томов и 1092 свидетеля. По версии следствия, в преступное сообщество входили по меньшей мере 16 человек. Дела в отношении некоторых из них были выделены в отдельное производство, а несколько обвиняемых уехали за рубеж и находятся в розыске. Так, например, в ноябре 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе, а также экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана. Их обвинили в мошенничестве в рамках дела братьев Магомедовых.

Братьев Магомедовых признали виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), в девяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и в одном эпизоде растраты (ч. 4 ст. 160 УК). Старшему Магомедову дополнительно вменили незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — у него дома было найдено несколько пистолетов, в том числе золотых, и патроны.

В обвинительном заключении утверждалось, что в 2010 году братья Магомедовы создали организованное преступное сообщество (ОПС) «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». В основу ОПС входили «подконтрольные им компании» из группы «Сумма», занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. По версии следствия, похищенные деньги братья суммировали с доходами, полученными от легальной деятельности. Участники сообщества использовали многоходовый план хищений, а само ОПС следователи охарактеризовали как организацию со «сложной структурой, иерархическим построением», которая работала в условиях «конспирации и под прикрытием». В сообщество входило множество обособленных подразделений.

По мнению следствия, Магомедовы и часть менеджмента их компаний, вовлеченные в ОПС, похитили порядка 11 млрд руб. Всех обвинили в хищении средств на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво; на строительство стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, железной дороги на участке Кызыл — Курагино и федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт»; на поставки электротехнического оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС; а также в причинении ущерба ФСК при строительстве объекта «Призейская-Эльгауголь».

Во время судебных слушаний братья вину не признали и назвали обвинение ложью и нелепицей. Остальные подсудимые также отказались признать свою вину.

Какое имущество изъяли у Магомедовых

Сразу после ареста Магомедовых Тверской районный суд Москвы арестовал их четыре машины, две квартиры и доли в уставных капиталах.

В ноябре 2020 года полиция наложила арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 млрд руб. А в минувшем мае Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства $750 млн основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Эти деньги были получены обоими от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Как начиналось дело

Дело в отношении Магомедовых возбудили 29 марта 2018 года, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследовались с декабря 2014-го. 30 марта следователи провели беседу с Зиявудином Магомедовым, но не задержали его. В офисе «Суммы» силовики провели обыски и изъяли документы. 31 марта Зиявудина задержали на 48 часов, тогда же МВД сообщило о задержании Магомеда.

Братьев арестовали 31 марта 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате госсредств. Им предъявили обвинения по семи эпизодам с общей суммой ущерба 2,5 млрд руб. В 25 регионах страны прошли обыски.

Следствие считало, что совладельцы группы «Сумма» создали преступное сообщество, которое действовало с 2010 по 2016 год, а его структурными подразделениями руководили доверенные лица бизнесменов Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовыми использовались юрлица, входившие в состав группы, заявляли в Следственном комитете.

Оперативники ФСБ и МВД около полугода осуществляли «технический контроль» в отношении Магомедовых и приступили к «активной фазе мероприятий», когда стало известно, что Зиявудин планирует выехать за рубеж, рассказал источник РБК. Настаивавший на аресте обоих Магомедовых следователь Николай Будило на заседании суда по мере пресечения сообщил, что братья 31 марта должны были лететь в Майами и на эту дату у них были забронированы билеты. Зиявудин объяснил, что планировал лететь в США с семьей, но собирался вернуться к 10 апреля.

В ходе первого заседания суда ни Зиявудин, ни Магомед своей вины не признали. Защита обвиняемых просила о смягчении меры пресечения в виде домашнего ареста, а также предлагала внести залог в размере суммы вменяемых хищений — 2,5 млрд руб. Группа «Сумма» после решения суда об аресте братьев заявила, что не согласна с этим решением, но готова сотрудничать со следствием.

За братьев перед судом поручались несколько известных лиц, в том числе бывший глава Ингушетии Руслан Аушев и миллиардер Геннадий Тимченко, оба лично приходили на слушания. Поручались за Магомедовых также хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов. Суд принял поручительства, но оставил подсудимых в СИЗО.

Председатель РСПП Александр Шохин просил генпрокурора Юрия Чайку и главу МВД Владимира Колокольцева смягчить меру пресечения братьям, однако безуспешно. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен называл неприятной ситуацию вокруг ареста Магомедовых. «Я не знаю суть вопроса, но, когда людей сажают в тюрьму, мне не очень нравится», — сказал он.

Против ареста выступил также уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, который предупреждал, что заключение Магомедовых под стражу разрушит их бизнес. «Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия», — заявлял он.

В Кремле, комментируя все эти обращения, заявили, что в уголовном деле в отношении Магомедовых нет политической подоплеки. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, арест братьев не является «одноразовой акцией», и власти проводят жесткую целенаправленную политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».

Пять фактов об основателе «Суммы» Зиявудине Магомедове



25 сентября 1968 года — родился в Махачкале. 1994 год — окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «мировая экономика», через шесть лет там же получил ученую степень кандидата наук. По словам самого Магомедова, именно в студенческие годы, в 1988–1989-м, он начал заниматься бизнесом, наладив продажу электротехнических приборов из России в Польшу. 1993 год — начало формирования группы «Сумма» (до 2011-го называлась «Сумма Капитал»). Основные ее активы сосредоточены в портовом бизнесе, транспорте и логистике. Это, например, транспортная группа FESCO, Новороссийский морской торговый порт, контейнерный оператор «Трансконтейнер» и др. 2015 год — создал венчурный фонд Caspian VC Partners. Анонсировалось, что общий объем инвестиций CVC в высокотехнологичные стартапы составит $300 млн. В числе проектов фонда — DiDi, Uber, Diamond Foundry, ASAPP, Virgin Hyperloop One и др. 2017 год — занял 63-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $1,4 млрд, а вместе с братом Магомедом, чье состояние оценивается в $0,45 млрд, — пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.

Что случилось с основными активами Магомедовых

В 2018 году журнал Forbes оценивал состояние Зиявудина Магомедова в $1,2 млрд; через год оно сократилось вдвое, до $550 млн, из-за того что от бизнес-империи почти ничего не осталось.

Группа «Сумма» владела активами в портовой логистике, нефтегазовом секторе, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди принадлежавших ей активов — компания FESCO, контейнерный оператор «Трансконтейнер», один из крупнейших портовых операторов Европы Новороссийский морской торговый порт, Объединенная зерновая компания, «Интэкс», инжиниринговые компании «ГлобалЭлектроСервис», «Стройновация» и др.

В первые месяцы после ареста братья успели продать несколько крупных активов. Спустя полгода после ареста, в октябре 2018 года, они продали за $750 млн свой крупнейший актив — 25,5% НМТП. Покупателем выступила «Транснефть», которая стала контролирующим акционером портового оператора. Но эти деньги бизнесмены не получили, потому что средства были арестованы в Сбербанке, рассказывали источники РБК. Часть суммы от продажи НМТП могла пойти на погашение долгов другого актива Зиявудина (вместе с Магомедом владел долей в НМТП пополам) — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), рассказывал РБК его знакомый. В январе 2019 года стало известно, что структура сооснователя Yota и партнера «Ростеха» Альберта Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб.

Доли в «Трансконтейнере» и Объединенной зерновой компании отошли ВТБ. Группа FESCO, треть которой принадлежала Зиявудину Магомедову, продала банку 25,07% железнодорожного оператора.

В ноябре 2019 года стало известно, что совет директоров американской компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, покинули представители ее российских инвесторов, в том числе фонда Caspian Venture Capital, чьим основателем был Зиявудин Магомедов. Он входил в совет директоров Virgin Hyperloop One с октября 2016 года, а вышел оттуда через два месяца после ареста, в мае 2018-го. Но даже после этого Caspian Venture оставался инвестором и имел представительство в совете, пояснял тогда РБК представитель фонда. Место в нем сохранял директор Caspian VC Билл Шор.

Фонд также инвестировал в сервисы такси Uber и Uber China, производителя ювелирных изделий Diamond Foundry.