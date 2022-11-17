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Собчак извинилась перед Чемезовым за «своих коллег»

Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за «своих коллег»
Журналистка отметила, что задержанные по делу о вымогательстве Романовский, Суханов и Бигаев «искренне сожалеют о произошедшем». Она принесла извинения за их действия, которые «нанесли вред» Чемезову
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Журналистка Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за действия экс-главреда Tatler Ариана Романовского, коммерческого директора Кирилла Суханова и журналиста Тамерлана Бигаева. Она указала, что «ребята искренне сожалеют о произошедшем».

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала она в телеграм-канале.

По ее словам, в обвинениях против ее коллег нет политического контекста. Собчак указала, что верит в сочувствие и снисхождение к ним со стороны правоохранительных органов.

15 ноября ТАСС сообщил, что Собчак приехала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве, пробыла там около 40 мин. Источник ТАСС из окружения журналистки уточнил, что в офисе «Ростеха» были назначены переговоры Собчак и Чемезова, направленные на «улаживание конфликта».

РБК направил запрос представителю «Ростеха».

Романовского и Суханова задержали в конце октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 млн руб. за неразмещение поста с «порочащими сведениями» о Чемезове  (ч. 3 ст. 163 УК, до 15 лет лишения свободы). Речь шла, в частности, о телеграм-канале «Тушите свет». Их арестовали, Романовский вину не признал, а Суханов выразил готовность признать только требование суммы 800 тыс. руб. В начале ноября по этому же делу арестовали Бигаева.

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В доме Собчак по этому делу прошли обыски, по данным ТАСС, ее собирались задержать. Она выехала в Литву по израильскому паспорту. Задержание своего коммерческого директора журналистка назвала «облавой» на «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать». По данным источников РБК, сама она не проходила подозреваемой по делу. 7 ноября Собчак вернулась в Россию.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ксения Собчак Сергей Чемезов Ростех вымогательство извинения
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