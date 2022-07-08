Московский муниципальный депутат получил 7 лет за дискредитацию армии

Суд решил, что Алексей Горинов распространял фейки о вооруженных силах с использованием служебного положения

Алексей Горинов (Фото: 5dec.ru)

Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии депутата муниципального округа Красносельский Алексея Горинова. Как сообщили РБК в пресс-службе суда, он был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о вооруженных силах, с использованием служебного положения группой лиц).

Также Горинова лишили права занимать должности в органах власти в течение четырех лет.

Прокуратура, требуя реального срока для Горинова, утверждала, что он действовал «с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти».

По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов Красносельского округа неправильно назвал специальную военную операцию, без ссылки на официальные источники озвучил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. При этом, как указывала прокуратура, Горинов знал, что видео будет выложено на YouTube-канале муниципального округа Красносельский.

Горинов свою вину не признал. По его словам, он высказывал лишь личное мнение и не вступал ни с кем в сговор.

Об обысках в офисе Красносельского округа в конце апреля сообщил бывший глава района Илья Яшин. Он связал это с высказываниями Горинова и еще одного депутата Елены Котеночкиной, успевшей покинуть Россию.

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Алексею Горинову 61 год. Он профессиональный юрист, занимался научной и преподавательской деятельностью, имел частный бизнес. В 2017 году выдвинул свою кандидатуру в депутаты Красносельского совета депутатов, был поддержан движением «Солидарность».

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За нарушение новой статьи 207.3 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., тюремный срок — до пяти–десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.