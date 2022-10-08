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Технологии и медиа ,  
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Суд арестовал девять человек по делу о вымогательстве по телеграм-каналам

Тверской районный суд Москвы арестовал группу администраторов телеграм-каналов во главе с владельцем сети Кареном Григоряном по обвинению в вымогательстве (п. «б» ч.3 ст. 163 УК), сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Григорян, по словам Хинштейна, владеет сетью телеграм-каналов, в которую входят «Компромат» и «Политбюро», а также СМИ «Астрахань today» и «Блокнот Астрахань». По информации «Коммерсанта» главным из них является канал «Политуправа». По состоянию на 8 октября на него были подписаны 294,5 тыс. человек.

Григорян работал вместе со своими родственниками, которые администрировали каналы и проводили денежные переводы, создавали и публиковали контент, в том числе для вымогательства, написал депутат. Подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В базе суда есть информация о деле в отношении Григоряна, однако публикация полных сведений о нем запрещена.

«Коммерсантъ» пишет, что Григоряна подозревают в вымогательстве более 3,8 млн руб. Он требовал перечислять деньги за снятие с публикации уже размещенных в телеграм-каналах постов и за установление блока на их размещение. Сначала за это хотели 350 тыс. руб., но позже стоимость выросла до нескольких миллионов, утверждает газета.

Григорян занимает пост председателя межрегиональной общественной правозащитной организации «Комитет по правам человека и законности» и руководит отделением партии «Родина» по Астраханской области, уточняет издание. Также он является консультантом главы администрации Астрахани Олега Полумордвинова.

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Дело в отношении Григоряна завели 23 сентября, пишет газета. 5 октября подозреваемого задержали в Астрахани и привезли в Москву. Он должен пробыть под арестом до 23 ноября.

О том, что против «консорциума телеграм-шантажистов» идет масштабная операция силовиков, Хинштейн заявил 5 октября. Он связал с ней последние задержания администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер», «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки» — Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко. По его словам, все эти ресурсы входили в сетку «Кракен».

Кроме того, в августе были задержаны и впоследствии арестованы еще трое администраторов телеграм-каналов — Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова (каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия»). Их обвинили в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, обвиняемые требовали у него деньги за «блок» на публикацию негативных материалов о банкире. Баязитова, в отличие от двух других фигуранток, не признала вину.

Всю операцию, по словам Хинштейна, проводят сотрудники управления «К» МВД, совместно со Следственным комитетом, ФСБ Генпрокуратурой и при силовой поддержке Росгвардии.

Непосредственное участие в мероприятиях также принимали сотрудники аппарата главы «Ростеха» Сергея Чемезова, а заявителем по делу выступил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко, писал депутат. Он утверждал, что всематериалы «из-за беспрецедентного характера происходящего согласовывались на уровне первых лиц силовых структур».

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Александр Хинштейн Telegram-канал арест
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