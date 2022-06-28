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Общество ,  

Михальченко получил 20 лет колонии по делу о резиденции Путина

Экс-руководителя холдинга «Форум» приговорили к 20 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента России в Ново-Огареве.
Дмитрий Михальченко
Дмитрий Михальченко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывшего генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб., передает корреспондент РБК.

Другие фигурантов этого дела получили сроки от 3 до 15 лет колонии:

  • бывшего директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова приговорили к 15 годам строгого режима и штраф в 900 тыс. руб.
  • бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб.
  • подполковник ФСО Дмитрий Улитин получил 5 лет колонии общего режима и штаф в 500 тыс. руб.
  • экс-гендиректора компании «Климат проф» Бориса Мальцева приговорили к трем годам колонии общего режима и оштрафовали на 600 тыс. руб.
  • экс-директора «Стройфасада» Сергея Литвинова — к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Кроме того, с них взыскали 1,2 млрд руб. материального ущерба по гражданскому иску ФСО, а Васильева и Улитина лишили званий.

По версии следствия, фигуранты дела создали преступное сообщество и похитили 1,5 млрд руб. на строительстве дома приемов в резиденции президента «Ново-Огарево».

В материалах уголовного дела, которое было возбуждено в 2017 году говорилось, что Федеральная служба охраны (ФСО) заказала унитарному предприятию «Атэкс», учредителем которого она являлась, строительство «Объекта 53» — дома приемов в «Ново-Огарево». Стоимость проекта составляла 5,7 млрд. руб. При его реализации были допущены нарушения: часть работ не выполнили.

В приговоре прозвучало, что стоимость вентиляционного оборудования и кондиционеров была увеличена в несколько раз. При облицовке дома приемов натуральным гранитом применялись более дешевые материалы.

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Там также говорилось, что для производства работ Михальченко привлек подконтрольные ему организации, руководители которых согласились перечислять холдингу «Форум» 15% от стоимости контрактов.

По версии следствия, эти средства бизнесмен тратил на строительство порта Бронка под Петербургом. В 2021 году 100% долей ООО «Феникс», которое владело портом, Никулинский суд Москвы изъял в доход государства.

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Дмитрий Михальченко

Петербургский миллиардер Михальченко был арестован в 2016 году по обвинению в незаконном ввозе 4,5 тыс. бутылок коньяка, кальвадоса, текилы, рома и вина. Уже тогда предприниматель говорил, что его преследование связано с попыткой забрать у него порт Бронка — крупнейший глубоководный перегрузочный комплекс Санкт-Петербурга.

Позднее Михальченко и сотрудникам его компаний были предъявлены обвинения в хищении 1,5 млрд. руб. при строительстве одного из объектов резиденции президента «Ново-Огарево». По версии следствия в состав организованной группировки входили бывшие сотрудники ФСО — директор подведомственного спецслужбе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, офицеры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин. Предполагалось, что похищенные деньги Михальченко потратил на реконструкцию порта.

В мае этого года Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства имущество Дмитрия Михальченко на 4 млрд руб. по иску Генеральной прокуратуры.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Дмитрий Михальченко оглашение приговорова хищение военный суд

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Управляйте онлайн 24/7
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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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