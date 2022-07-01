Суд Новосибирска арестовал ученого по подозрению в госизмене

Мужчину обвиняют в государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Колкера задержали в больнице 30 июня за передачу секретных данных во время чтения лекции в Китае, в его квартире прошли обыски

Фото: Дмитрий Колкер / VK

Советский районный суд Новосибирска арестовал до 29 августа доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене, передает «РБК Новосибирск».

Колкеру 54 года, по ст. 275 УК (госизмена) ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе НГУ заявили РБК, что не знают об обстоятельствах задержания ученого, так как тот был на больничном. «По данным управления кадров, Дмитрий Колкер находится на длительном больничном. Университет будет разбираться в сложившейся ситуации и действовать в соответствии с теми возможностями, которые предусмотрены законодательством», — сообщили там.

Колкера задержали утром 30 июня прямо в больнице (у него диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы). В его квартире затем прошли обыски, следователи изъяли всю технику.

Сын физика Максим Колкер рассказал порталу «Тайга.инфо», что отцу вменяют предоставление китайской стороне данных, составляющих государственную тайну, во время выступления в КНР перед студентами. Все это время рядом с ним находился сотрудник ФСБ, а разговоры и выступления на английском языке были запрещены, добавил Колкер-младший.

Портал утверждал, что дело Колкера может быть связано с преследованием научного руководителя и директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева и Алексея Тайченачева, которым вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

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По информации ТАСС, в 2017 году институт заключил контракт стоимостью 2 млрд руб. на разработку оптической системы лазера со своей «дочкой», которой руководил Багаев. Следствие полагает, что соглашение было фиктивным, так как работы по нему выполняли сотрудники института в его помещениях и на его же оборудовании.

На сайте НГУ говорится, что Колкер окончил физико-технический факультет Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по специальности «физическая электроника». В область его научных интересов входят нелинейная оптика, спектроскопия и лазерная метрология.

Колкер также является профессором НГТУ, где преподает проектирование лазерных систем и физику оптических явлений.