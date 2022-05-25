Госдума лишила Рашкина депутатского мандата

Госдума лишила депутата от КПРФ мандата, после того как суд назначил ему три года лишения свободы условно по делу о незаконной охоте

Валерий Рашкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Госдума лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата. За проголосовали 337 депутатов, против 58. Рашкин был депутатом с третьего по восьмой созыв.

В конце октября 2021 года сотрудники охотнадзора задержали Рашкина в лесу в Саратовской области. Он находился за рулем машины, в багажнике которой нашли разделанную тушу лося. На месте разделки животного обнаружили ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина. При этом разрешения на отстрел лося у депутата не было.

Сначала коммунист говорил, что нашел тушу лося, когда гулял в лесу, и предложил товарищам отвезти ее в полицию. «Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур», — рассказывал он. Рашкин также отрицал, что был в нетрезвом состоянии, и предполагал, что мог стать жертвой провокации.

Однако в середине ноября Рашкин признался, что друзья предложили ему порыбачить и поохотиться и заверили, что у них есть необходимые разрешения. Он взял с собой карабин, треногу и оптический бинокль и отправился на охоту один. Недалеко от лесной опушки Рашкин заметил, как он думал, кабана. Депутат дважды выстрелил в животное, а когда подошел к его трупу, понял, что это был лось. Он разделал тушу, но понял, что не сможет сам погрузить ее в багажник, поэтому съездил за другом.



«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту», — отмечал Рашкин. Он обещал купить лосиху и выпустить ее на волю в Саратовской области.

В конце ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, что позволило открыть против него уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Гособвинение просило суд дать Рашкину 3,5 года условно, защита настаивала на прекращении уголовного преследования и назначении штрафа.

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22 апреля Калининский районный суд Саратовской области назначил Рашкину три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, также на два года. Адвокат Константин Лазарев посчитал решение суда несправедливым, так как Рашкин нарушал закон один, а ему вменили статью об охоте группой лиц. Защита подавала апелляцию, однако суд оставил приговор в силе.

Председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба сообщал, что решение по Рашкину будет вынесено в любом случае. Он объяснял, что комиссия не вправе обсуждать законность или незаконность судебного решения.

