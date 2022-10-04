Суд в Воронеже приговорил американца Гилмана к 4,5 годам за нападение на полицейского

В России американца приговорили к 4,5 годам за нападение на полицейского

Роберта Гилмана задержали в январе в пассажирском поезде: он нарушал общественный порядок и несколько раз пнул полицейского. Гилман будет отбывать наказание в колонии общего режима, адвокат обещает инициировать его обмен

Роберт Гилман (Фото: Андрей Архипов / РИА Новости)

Суд в Воронеже приговорил обвиненного в нападении на полицейского американца Роберта Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима, сообщил РБК его адвокат Валерий Иванников.

«Суд считает вину Гилмана полностью доказанной. <…> Гилман осознавал, что посягал на здоровье представителя власти», — цитирует «РИА Новости» судью. Иванников добавил, что защита обжалует приговор и обратится к властям США, чтобы запустить обменный процесс.

Гилмана задержали 17 января в вагоне пассажирского поезда Сухум — Москва. По данным СК, он был пьян, нарушал общественный порядок и, не согласившись «с законными действиями представителей власти», несколько раз ударил ногой сотрудника полиции.

Против американца завели уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

Летом США и Россия начали переговоры по обмену заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вашингтон 15 сентября призвал Москву немедленно принять предложение американской стороны по обмену. Дипломатический источник 4 октября сообщил «РИА Новости», что страны продолжают контакты по теме обмена заключенными, работа «идет не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб».