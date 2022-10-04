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В России американца приговорили к 4,5 годам за нападение на полицейского

Суд в Воронеже приговорил американца Гилмана к 4,5 годам за нападение на полицейского
Роберта Гилмана задержали в январе в пассажирском поезде: он нарушал общественный порядок и несколько раз пнул полицейского. Гилман будет отбывать наказание в колонии общего режима, адвокат обещает инициировать его обмен
Роберт Гилман
Роберт Гилман (Фото: Андрей Архипов / РИА Новости)

Суд в Воронеже приговорил обвиненного в нападении на полицейского американца Роберта Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима, сообщил РБК его адвокат Валерий Иванников.

«Суд считает вину Гилмана полностью доказанной. <…> Гилман осознавал, что посягал на здоровье представителя власти», — цитирует «РИА Новости» судью. Иванников добавил, что защита обжалует приговор и обратится к властям США, чтобы запустить обменный процесс.

Гилмана задержали 17 января в вагоне пассажирского поезда Сухум — Москва. По данным СК, он был пьян, нарушал общественный порядок и, не согласившись «с законными действиями представителей власти», несколько раз ударил ногой сотрудника полиции.

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Против американца завели уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

Летом США и Россия начали переговоры по обмену заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вашингтон 15 сентября призвал Москву немедленно принять предложение американской стороны по обмену. Дипломатический источник 4 октября сообщил «РИА Новости», что страны продолжают контакты по теме обмена заключенными, работа «идет не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
суд США Воронеж нападение на полицейского приговор
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