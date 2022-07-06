Суд арестовал помощника главы МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

Сергей Умнов, который до 2019 года руководил управлением МВД по Санкт-Петербургу, арестован на два месяца. По этому делу проходят еще несколько высокопоставленных сотрудников петербургского главка

Сергей Умнов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Басманный суд Москвы до 5 сентября арестовал генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Умнов в 2012–2019 годах руководил управлением МВД по Санкт-Петербургу. Затем его назначили помощником главы МВД России Владимира Колькольцева. Вместе с ним на два месяца арестован проходящий по этому же делу бывший замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал полиции Иван Абакумов, сообщает пресс-служба судов.

О задержании Умнова стало известно утром, его доставили в изолятор временного содержания накануне. В Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что виновным себя он не признает.

Об аресте Умнова, Абакумова, а также двух других высокопоставленных сотрудников петербургской полиции (начальника отдела правового обеспечения управления ГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Елены Копьёвой и начальника УГИБДД главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова) ходатайствовал СК.

«Коммерсантъ» писал, что 5 июля оперативники провели обыски у Умнова, Семенова, Абакумова, а также нескольких полковников полиции. По данным издания, следственные действия связаны с расследованием открытого в 2020 году дела по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Информацию подтвердили в МВД. По версии следствия, с 2016 по 2020 год должностные лица петербургского главка ведомства приобретали имущество на средства Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти и использовали его в личных целях. По данным 47news, экс-руководителя холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, по инициативе которого был создан фонд, в конце июня приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огарево.