СК завел дело о возбуждении ненависти после стрельбы в школе в Ижевске
Следственный комитет России завел уголовное дело о возбуждении ненависти после стрельбы в школе № 88 в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек, сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с применением насилия») на основании доказательств, собранных при осмотре места происшествия.
По данным следователей, Артем Казанцев 26 сентября надел черную одежду с нацистской свастикой на груди и вооружился пистолетами с атрибутикой террористической организации «Колумбайн» (запрещена в России).
«Публично демонстрируя указанную нацистскую символику в виде свастики, являясь приверженцем движения «Колумбайн» и желая привлечь внимание неопределенного круга лиц к преступной идеологии, находясь в здании школы, он произвел выстрелы», — отметили в СК.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проанализировать данные об окружении Казанцева, установить обстоятельства приобретения травматического оружия и переделки его в боевое, а также покупки патронов.
Учителя, обучавшие Казанцева в школе, характеризовали его как замкнутого мальчика. Он не работал, получал пособие как инвалид II группы.
Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. Нападавший Артем Казанцев проник в здание, убил двоих охранников и открыл огонь по учителям и школьникам, после чего покончил с собой.
Погибли 17 человек, среди них 11 детей. Еще 16 несовершеннолетних были госпитализированы. Главврач республиканской больницы № 1 Александр Шаклеин сообщил, что девять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили двоих взрослых, которые тоже лежат в реанимации.
Артем Казанцев родился в 1988 году, он был выпускником этой же школы. Около его тела нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Нападавший более десяти лет стоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».
По факту стрельбы также было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение или ношение огнестрельного оружия).
В Кремле назвали произошедшее терактом. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур.