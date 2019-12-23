Плати и поставляй

Три вопроса о российско-украинских договоренностях по транзиту газа в Европу

«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и заключить контракт на транзит газа в Европу на пять лет. Украина отзовет другие иски к российской компании и снимет арест с ее активов

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Через 11 дней после первой очной встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «нормандской четверки» «Газпрому» и «Нафтогазу Украины» удалось урегулировать взаимные претензии и договориться о заключении пятилетнего контракта на транзит российского газа в Европу в 2020–2024 годах, хотя еще несколько дней назад глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предупреждал, что вероятность подписания контракта на транзит «приближается к нулю с каждой минутой».

О чем договорились «Газпром» и «Нафтогаз»

В субботу, 21 декабря, на сайте правительства Украины был опубликован протокол по итогам двух многочасовых встреч российской и украинской делегаций при участии Еврокомиссии, которые прошли в Берлине и Минске 19 и 20 декабря соответственно. Его содержание РБК подтвердил представитель «Газпрома». Основные положения этого документа ниже.

«Газпром» должен до следующего воскресенья, 29 декабря, заплатить «Нафтогазу» около $2,9 млрд (с учетом пени) по решению Стокгольмского арбитража, который еще в феврале 2018 года постановил, что российская компания нарушила условия действующего контракта на транзит газа в Европу, потому что недопоставила необходимые объемы.

Стороны отзывают все иски друг к другу, по которым не принято окончательных решений. В том числе «Нафтогаз» отзывает новый иск к «Газпрому» на $12 млрд, который подал в арбитраж Стокгольма только в начале ноября за обесценение украинской газотранспортной системы в случае отсутствия транзита.

«Нафтогаз» обращается за снятием арестов на имущество, активы и денежные средства «Газпрома», которых он добивался из-за отказа «Газпрома» исполнять решение Стокгольмского арбитража.

Дополнительно «Газпром» и Украина должны до 29 декабря заключить мировое соглашение по делу «Газпром» против Украины», которое по иску российской компании рассматривает суд Женевы. Это соглашение также будет предусматривать, что Киев откажется от требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного комитета Украины, по иску которого в декабре 2016 года украинский суд постановил принудительно взыскать с «Газпрома» около $7 млрд штрафа за нарушение контракта с «Нафтогазом» из-за сокращения транзита российского газа.

При соблюдении всех этих договоренностей до конца 2019 года «Газпром» и «Оператор газотранспортной системы Украины», который недавно был выделен из «Нафтогаза», заключат межоператорское соглашение, предполагающее транзит российского газа в Европу, на ближайшие пять лет, причем в 2020 году через Украину планируется поставить 65 млрд куб. м газа (против 89–90 млрд куб. м в 2019 году), а в 2021–2024 годах — лишь по 40 млрд куб. м. Всего за пять лет будут забронированы мощности на 225 млрд куб. м.

Под протоколом стоят подписи, в частности, российского вице-премьера Дмитрия Козака (ранее не участвовал в переговорах с Киевом), вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, а также предправления «Газпрома» Алексея Миллера и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. До последнего времени правительство России и «Газпром» отказывались признавать решение Стокгольмского арбитража, требуя его «обнулить». Это было условием «Газпрома» для продолжения транзита через Украину с 2020 года. Но на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря Путин признал, что, несмотря на «политический характер», «решение суда есть, это правда, и мы должны из этого исходить».

«В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — отметил Миллер (его слова передала пресс-служба «Газпрома»). Тариф на прокачку газа в протоколе не указан, но «украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования», добавил он.

«Переговоры [c Россией] были конструктивны, и нам очень помогли наши партнеры, которые в них участвовали, — европейская сторона, Германия, Белоруссия. Все было очень конструктивно», — отметил на пресс-конференции в субботу министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. «При помощи президента Украины Владимира Зеленского и правительства, а также Рады мы сделали невозможное. Мы достигли очень важных решений, касающихся соблюдения европейского законодательства, а также обеспечения и гарантий транзита через территорию Украины», — добавил он.

Решение выплатить $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража поможет закрыть вопрос ареста активов, который не давал «Газпрому» возможность выходить на рынок евробондов, сказал РБК старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Почему Россия снижает поставки через Украину

Помимо решения Стокгольмского арбитража камнем преткновения в переговорах России и Украины были обязательные объемы транзита в Европу. Киев настаивал на том, чтобы контракт был на десять лет с объемом не менее 60 млрд куб. м газа в год на условиях «качай или плати» (в случае недопоставок «Газпром» обязан оплачивать оговоренный объем стране-транзитеру) с возможностью увеличивать транзит еще на 30 млрд куб. м ежегодно.

«[Пятилетний контракт] — победа это или предательство? «Газпром» хотел один год, мы — десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности тоже примерно посередине между тем, что предлагал «Газпром», и тем, что хотели мы. Так что здесь сложный для всех сторон компромисс», — написал на своей странице в Facebook Витренко.

России не нужны такие большие объемы поставок через Украину, так как с момента заключения десятилетнего контракта с Киевом в 2009 году «Газпром» построил трубопровод «Северный поток-1» по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м в год, в 2019 году почти достроил проходящий по параллельному маршруту «Северный поток-2» (еще 55 млрд куб. м), а 8 января 2020 года запустит «Турецкий поток» (две нитки по 15,75 млрд куб. м) по дну Черного моря. И Москва утверждает, что поставка по дну Балтийского моря обходится ей дешевле, чем через территорию Украины.

Если в 2020 году «Северный поток-2» заработает на полную мощность, потребности России в транзите через Украину, скорее всего, не превысят 25–30 млрд куб. м, а если будет запущена вторая ветка «Турецкого потока» — и того меньше, отметил Маринченко. Поэтому объемы, о которых «Газпром» договорился с новым оператором ГТС Украины, — «довольно щедрая уступка» со стороны Москвы, считает он.

Однако в ночь с пятницы на субботу, 21 декабря, один из трубоукладчиков «Северного потока-2» — европейская компания Allseas — приостановил прокладку газопровода из-за риска санкций, которые США решили ввести против проекта. «Если ваша компания хотя бы один день, после того как президент [США] поставит свою подпись [под законом об оборонном бюджете], продолжит работы, вы столкнетесь с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями», — говорилось в письме двух американских сенаторов, направленном главе Allseas накануне вступления в силу этих санкций.

«Северный поток-2» достроят в любом случае, но, вероятно, на это потребуется больше времени, чем ожидалось, отмечает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Теперь для Германии и других крупнейших стран Европы дело чести и суверенитета отстоять проект и способствовать его вводу в эксплуатацию в ближайшем будущем», — уверен он. 21 декабря между Минфином США и «европейскими партнерами» России пройдут консультации из-за санкций против «Северного потока-2», заявил Козак.

Но в связи с договоренностью «Газпрома» о продлении транзита с Украиной нет большой необходимости спешить с завершением строительства этого газопровода непременно в начале 2020 года, добавил Маринченко.

О чем еще предстоит договориться

Помимо пятилетнего контракта на транзит российского газа «Газпром» и «Оператор газотранспортной системы Украины» в дальнейшем «намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины [в] 2025–2034 годах», говорится в протоколе.

К тому же «Газпром» и «Нафтогаз» «могут рассмотреть возможность поставок газа на Украину» с ценообразованием на базе немецкого газового хаба NCG (NetConnect Germany), отметил Миллер. В протоколе зафиксировано намерение «рассмотреть этот вопрос» и принципы ценообразования, уточнил РБК Куприянов, добавив, что Украина, «может быть», возобновит закупки газа у России. Несмотря на продолжение транзита, Киев прекратил закупки газа у «Газпрома» напрямую в ноябре 2015 года, переориентировавшись на европейских трейдеров, которые поставляют топливо по тем же экспортным газопроводам в обратном направлении (реверс).

«[Мы] готовы были бы и поставлять на Украину газ со скидкой (кстати говоря, я уже говорил) 20–25%. И тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить, а не повышать, как запланировано у вас сейчас», — сказал Путин на большой пресс-конференции, обращаясь к украинскому журналисту. Представитель «Нафтогаза» в субботу не ответила на вопрос РБК, планирует ли компания возобновить закупки российского газа.