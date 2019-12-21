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Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Швейцарский морской подрядчик Allseas заявил о приостановке прокладки газопровода «Северный поток-2» за несколько часов до введения американских санкций против участников проекта. В прокладке участвовали три судна
Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов.

Оно было построено в Южной Корее в 2011–2014 годах.

Длина судна составляет 382 м, ширина — 124 м. Pioneering Spirit оснащено краном грузоподъемностью 5 тыс. т. До работы над «Северным потоком-2» оно демонтировало производственный блок весом 13,5 тыс. т у берегов Норвегии

Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах.

Грузоподъемность судна при монтаже надстройки платформы составляет 48 тыс. т.

Кроме того, у него двойной корпус. Судно участвует в строительстве «Северного потока-2» с декабря 2018 года

Фото: Thomas Eugster / Nord Stream 2

Трубоукладочное судно Solitaire во время строительства газопровода в Финском заливе.

Solitaire является универсальным трубоукладчиком для S-образной укладки. Оно эксплуатируется на протяжении 21 года и с момента спуска на воду уже несколько раз модернизировалось

Фото: Thomas Eugster / Nord Stream 2

Так выглядит процесс укладки газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе с борта судна Solitaire. Отдельные секции труб свариваются в единую плеть.

В 2005 году грузоподъемность Solitaire была увеличена до 1050 т, что позволило заниматься укладкой самых тяжелых трубопроводов в мире.

​В 2007 году команда судна установила мировой рекорд по укладке сверхглубоководных трубопроводов, протянув трубы на глубине 2775 м

Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии.

Это еще один универсальный трубоукладчик компании Allseas. Он оснащен системой динамического позиционирования.

Работающее с 2007 года судно может заниматься прокладкой труб любой длины и диаметра на любой глубине. Оно также способно проводить установку стояков и подводных защитных рам

Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Сварка труб на борту трубоукладочного судна Audacia.

Длина судна составляет 225 м. За счет большой длины оно может вместить протяженные отрезки труб

Теги: мультимедиа
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