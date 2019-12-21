Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея

Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов.
Оно было построено в Южной Корее в 2011–2014 годах.
Длина судна составляет 382 м, ширина — 124 м. Pioneering Spirit оснащено краном грузоподъемностью 5 тыс. т. До работы над «Северным потоком-2» оно демонтировало производственный блок весом 13,5 тыс. т у берегов Норвегии
Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах.
Грузоподъемность судна при монтаже надстройки платформы составляет 48 тыс. т.
Кроме того, у него двойной корпус. Судно участвует в строительстве «Северного потока-2» с декабря 2018 года
Трубоукладочное судно Solitaire во время строительства газопровода в Финском заливе.
Solitaire является универсальным трубоукладчиком для S-образной укладки. Оно эксплуатируется на протяжении 21 года и с момента спуска на воду уже несколько раз модернизировалось
Так выглядит процесс укладки газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе с борта судна Solitaire. Отдельные секции труб свариваются в единую плеть.
В 2005 году грузоподъемность Solitaire была увеличена до 1050 т, что позволило заниматься укладкой самых тяжелых трубопроводов в мире.
В 2007 году команда судна установила мировой рекорд по укладке сверхглубоководных трубопроводов, протянув трубы на глубине 2775 м
Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии.
Это еще один универсальный трубоукладчик компании Allseas. Он оснащен системой динамического позиционирования.
Работающее с 2007 года судно может заниматься прокладкой труб любой длины и диаметра на любой глубине. Оно также способно проводить установку стояков и подводных защитных рам
Сварка труб на борту трубоукладочного судна Audacia.
Длина судна составляет 225 м. За счет большой длины оно может вместить протяженные отрезки труб