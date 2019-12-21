Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея

Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов.

Оно было построено в Южной Корее в 2011–2014 годах.

Длина судна составляет 382 м, ширина — 124 м. Pioneering Spirit оснащено краном грузоподъемностью 5 тыс. т. До работы над «Северным потоком-2» оно демонтировало производственный блок весом 13,5 тыс. т у берегов Норвегии