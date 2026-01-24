ТАСС рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть, сообщает источник ТАСС. Уполномоченные лица объявят о результатах переговоров в Абу-Даби по Украине в столицах стран, участвующих в переговорах.
«Это вопрос теперь — к уполномоченным лицам в столицах», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника ТАСС, утверждать, что трехсторонняя встреча по Украине прошла без результатов нельзя, они есть.
Самым сложным пунктом повестки встречи России, США и Украины в Абу-Даби стал вопрос территорий.
Материал дополняется
