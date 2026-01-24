Трамп заявил, что военные США в Венесуэле использовали «дискомбобулятор»

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия, которое американские военные, предположительно, использовали при атаке на Венесуэлу.

«Дискомбобулятор», — сказал он.

В ходе операции по захвату Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, с которым местные военные до сих пор не сталкивались, писала ранее The New York Post со ссылкой на неназванного венесуэльского военного. Он рассказал, что десантировавшиеся американские солдаты использовали необычное оружие, издававшее «сильную звуковую волну».

США обладают оружием, о котором другие не осведомлены, комментировал ранее это сообщение американский президент.

