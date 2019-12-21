Козак заявил о планах обсудить поставки газа Украине после Нового года

Козак заявил о планах обсудить поставки газа Украине после Нового года

Москва и Киев пока не обсуждали вопрос прямых поставок газа на Украину, но согласились провести переговоры после новогодних праздников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».

«Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему. Об этом договорились — что мы рассмотрим возможность», — сказал он.

Он рассказал, что до конца года сторонам необходимо решить «неотложные вопросы» с транзитом газа, урегулировать взаимные претензии. По его словам, пока встречу, посвященную прямым поставкам, не назначали. «Мы легкие на подъем», — добавил вице-премьер.

Козак отметил, что эти поставки будут обсуждаться при выполнении Украиной условий протокола о транзите газа, передает ТАСС.