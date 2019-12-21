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В Европе запросили у США разъяснения санкций по «Северному потоку-2»
Санкции сейчас сформулированы «недостаточно четко», сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак. Швейцарская компания, которая укладывает трубы «Северного потока-2», уже заявила о приостановке работ
Дмитрий Козак (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В субботу, 21 декабря, между Минфином США и «европейскими партнерами» России пройдут консультации из-за санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении вице-премьера России Дмитрия Козака, поступившем в РБК.

По словам Козака, европейские партнеры России не понимают, что означают санкции против газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». «Санкции сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — сказал Козак.

После окончания консультаций «мы поймем суть этих санкций», добавил он. В том числе — когда они вводятся, в каком объеме действуют для европейских компаний. Сейчас «пока рано» об этом говорить, сказал вице-премьер.

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Бизнес

Пункт о санкциях против подрядчиков «Северного потока-2» содержится в военном бюджете США на 2020 год, который накануне подписал президент Дональд Трамп. Ограничительные меры против предприятий, предоставляющих суда для прокладки труб по дну Балтийского моря, предполагают блокировку всех американских активов и запрет на операции с этими компаниями. В Вашингтоне объяснили, что данные ограничения необходимы, чтобы не допустить еще большей зависимости Европы от российских энергопоставок.

Швейцарская Allseas, которая по контракту занималась прокладкой труб, уже заявила о приостановке работ. В Nord Stream 2 (операторе «Северного потока-2») одновременно сообщили о намерении завершить проект в «максимально короткий срок».

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

С критикой американских санкций выступили власти Германии, назвавшие их вмешательством во внутриевропейские дела. В Еврокомиссии действия США назвали «ограничительными мерами против предприятий, ведущих легальный бизнес».

Авторы: Артем Филипенок, Людмила Подобедова
Теги: санкции, «Северный поток-2»
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