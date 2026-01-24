Лидер КХЛ нанес «Амуру» восьмое подряд поражение
Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Люк Джонсон (8-я минута), Никита Михайлис (42-я), Роман Канцеров (44-я) и Дерек Барак (52-я). У проигравших отличились Ярослав Лихачев (20-я) и Евгений Грачев (58-я).
21-летний Канцеров с 28 шайбами укрепился в лидерах списка лучших снайперов КХЛ нынешнего сезона.
«Амур» потерпел восьмое поражение подряд.
«Металлург» набрал 78 очков в 48 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Амур» с 39 очками расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Металлург» 27 января примет челябинский «Трактор», «Амур» днем ранее в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
