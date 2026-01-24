 Перейти к основному контенту
Лидер КХЛ нанес «Амуру» восьмое подряд поражение

Магнитогорский «Металлург» победил со счетом 4:2
Магнитогорский «Металлург» победил со счетом 4:2
Роман Канцеров
Роман Канцеров (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Люк Джонсон (8-я минута), Никита Михайлис (42-я), Роман Канцеров (44-я) и Дерек Барак (52-я). У проигравших отличились Ярослав Лихачев (20-я) и Евгений Грачев (58-я).

21-летний Канцеров с 28 шайбами укрепился в лидерах списка лучших снайперов КХЛ нынешнего сезона.

«Амур» потерпел восьмое поражение подряд.

«Металлург» набрал 78 очков в 48 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Амур» с 39 очками расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Металлург» 27 января примет челябинский «Трактор», «Амур» днем ранее в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Амур
