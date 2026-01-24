Трамп сообщил, что США забрали себе всю нефть с венесуэльских танкеров

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

США забрали себе всю нефть с захваченных ранее танкеров, покинувших Венесуэлу без разрешения американских властей, заявил президент США Дональд Трамп.

«Скажем так: у них вообще нет нефти. Мы забираем нефть», — сказал он, комментируя захват семи нефтетанкеров американскими военными (цитата по New York Post).

Отвечать на вопрос о местонахождении танкеров Трамп отказался. «Мне нельзя вам об этом говорить», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что добываемая в Венесуэле нефть поставляется для переработки на нефтеперерабатывающих заводах США в Хьюстоне.

Материал дополняется.