Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

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Соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите газа будет подписано на пять лет. Об этом говорится в заявлении главы российского концерна Алексея Миллера, поступившем в РБК.

Такая договоренность была достигнута во время встреч России, Украины и ЕС в Минске и Берлине, следует из протокола, опубликованного на сайте кабинета министров Украины. В переговорах, которые шли 19–20 декабря, участвовали вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, помощник президента Украины Андрей Ермак, украинские вице-премьер Дмитрий Кулеба, министр энергетики и угля Алексей Оржель, а также российские вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак. Их подписи стоят под документом.

Украина и Россия заключал договор, который предусматривает поставки газа в объеме 65 млрд руб. м. в 2020 году, а в 2021-м и последующих — по 40 млрд куб. м «при условии установления конкурентного тарифа».

Кроме того, стороны договорились, что урегулируют взаимные претензии по действующим контрактам, сообщил Миллер. Договоренности также предусматривают, что стороны откажутся от претензий друг к другу и отзовут иски, где суд еще не принял решения. Россия также обязалась выплатить сумму по решению Стокгольмского арбитража, добавил глава российской компании. Речь идет о $2,9 млрд, сообщил РБК представитель «Газпрома». Заплатить эту сумму нужно до конца недели, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. В протоколе крайней датой платежа указано 29 декабря 2019 года. «Газпром» также отозвал апелляцию на решение арбитража, слушания по которой должны были пройти в 2020 году, добавил представитель концерна.

Кроме того, российский концерн и власти Украины обязались заключить мировое соглашение, которое снимет претензии Антимонопольного комитета Украины.