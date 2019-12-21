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Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите газа будет подписано на пять лет. Об этом говорится в заявлении главы российского концерна Алексея Миллера, поступившем в РБК.

Такая договоренность была достигнута во время встреч России, Украины и ЕС в Минске и Берлине, следует из протокола, опубликованного на сайте кабинета министров Украины. В переговорах, которые шли 19–20 декабря, участвовали вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, помощник президента Украины Андрей Ермак, украинские вице-премьер Дмитрий Кулеба, министр энергетики и угля Алексей Оржель, а также российские вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак. Их подписи стоят под документом.

Украина и Россия заключал договор, который предусматривает поставки газа в объеме 65 млрд руб. м. в 2020 году, а в 2021-м и последующих — по 40 млрд куб. м «при условии установления конкурентного тарифа».

Кроме того, стороны договорились, что урегулируют взаимные претензии по действующим контрактам, сообщил Миллер. Договоренности также предусматривают, что стороны откажутся от претензий друг к другу и отзовут иски, где суд еще не принял решения. Россия также обязалась выплатить сумму по решению Стокгольмского арбитража, добавил глава российской компании. Речь идет о $2,9 млрд, сообщил РБК представитель «Газпрома». Заплатить эту сумму нужно до конца недели, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. В протоколе крайней датой платежа указано 29 декабря 2019 года. «Газпром» также отозвал апелляцию на решение арбитража, слушания по которой должны были пройти в 2020 году, добавил представитель концерна.

Кроме того, российский концерн и власти Украины обязались заключить мировое соглашение, которое снимет претензии Антимонопольного комитета Украины.

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«Еврокомиссия гарантирует соответствие регулирования транспортировки газа нормам Евросоюза, а Украина — независимость регулятора, экономическую обоснованность тарифообразования и защиту интересов заказчика», — сказал Миллер.

В протоколе со встреч также указано, что «представители Европейского союза, Украины и Российской Федерации приветствуют достижение» договоренностей, которые обеспечат «с 1 января продолжение транзита российского газа через территорию Украины». Министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал заключение соглашения «очень хорошими новостями».

В Вене стороны уже готовят соглашение между операторами, где будут закреплены договоренности. «Подписанный вчера протокол уже работает», — сообщил Миллер. Речь идет о документе, который регламентирует сообщение между операторами, — interconnection agreement, сказал на брифинге Витренко. «Мы надеемся на то, что, возможно, даже сегодня смогут окончательно согласовать это соглашение», — добавил он.

Накануне «Газпром» сообщил, что Москва и Киев согласовали условия и объемы транзитных поставок газа европейским потребителям. Его объемы на пять лет составят 225 млрд куб. м. Российская компания подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — транспортное.

Теги: Алексей Миллер, Украина, «Газпром»
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