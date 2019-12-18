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Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока — 2»
Два американских сенатора-республиканца отправили письмо с угрозами в адрес швейцарской компании Allseas, работающей над «Северным потоком — 2». Они требуют немедленного прекращения работ под угрозой уничтожения компании
Тед Круз и Рон Джонсон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток — 2». Они напомнили, что в скором времени президент США должен подписать оборонный бюджет, в который включены санкции против этого проекта, что может стать для компании сокрушительным ударом. Письмо опубликовано на сайте сенатора Теда Круза.

В письме сенаторы утверждают, что швейцарская компания должна расценивать это послание как «официальное предупреждение», единственным допустимым ответом на которое может быть полное прекращение всех работ по строительству газопровода. «Мы понимаем, что Россия заплатила много денег Allseas за строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако, если ваша компания хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись, продолжит работы — вы столкнетесь с крахом и в перспективе фатальными юридическими и экономическими санкциями», — говорится в письме.

Сенаторы утверждают, что в контракте Allseas с «Газпромом» должна была быть прописана возможность выхода из проекта в случае санкций: «С принятием оборонного бюджета США у вас нет другого выхода, кроме как использовать это условие и немедленно прекратить установку труб для «Северного потока — 2»

Последствием санкций для швейцарской компании, как следует из проекта бюджета, должна быть полная блокировка всех активов компании в США на пять лет, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компании в Соединенные Штаты.

РБК направил запрос в «Газпром» и Allseas.

Швейцарская компания Allseas уже несколько лет сотрудничает с «Газпромом» и Nord Stream 2 AG. В 2016 году она выиграла тендеры на укладку труб сразу для двух проектов — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Компания занимается глубоководной укладкой труб с помощью специальных судов. Укладкой обеих ниток «Северного потока — 2», в частности, занимаются сразу три судна — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. Помимо работы в интересах «Газпрома» Allseas занимается еще несколькими проектами: обновлением инфраструктуры на крупнейшем газовом месторождении на шельфе Дании — Тайра и работами на двух британских месторождениях в Северном море. Кроме того, Allseas работает над разработкой очистных сооружений для самого загруженного порта Европы — Роттердама и еще несколькими схожими проектами, финансируемыми напрямую Евросоюзом.

Сенат США одобрил законопроект с санкциями против «Северного потока — 2»
Политика

Во вторник, 17 декабря, сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. В него конгрессмены включили положение о санкциях для иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». В США полагают, что трубопровод сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. Кроме того, запуск газопровода может снизить доход Украины от транзита российского газа.

Против введения американских санкций против подрядчиков строительства газопровода выступает Германия. В Берлине считают это вмешательством США в европейские дела. Не вводить санкции против российского трубопровода от Вашингтона требовал немецкий МИД канцлер Германии Ангела Меркель.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток - 2», Швейцария
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