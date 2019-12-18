Два американских сенатора-республиканца отправили письмо с угрозами в адрес швейцарской компании Allseas, работающей над «Северным потоком — 2». Они требуют немедленного прекращения работ под угрозой уничтожения компании

Тед Круз и Рон Джонсон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток — 2». Они напомнили, что в скором времени президент США должен подписать оборонный бюджет, в который включены санкции против этого проекта, что может стать для компании сокрушительным ударом. Письмо опубликовано на сайте сенатора Теда Круза.

В письме сенаторы утверждают, что швейцарская компания должна расценивать это послание как «официальное предупреждение», единственным допустимым ответом на которое может быть полное прекращение всех работ по строительству газопровода. «Мы понимаем, что Россия заплатила много денег Allseas за строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако, если ваша компания хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись, продолжит работы — вы столкнетесь с крахом и в перспективе фатальными юридическими и экономическими санкциями», — говорится в письме.

Сенаторы утверждают, что в контракте Allseas с «Газпромом» должна была быть прописана возможность выхода из проекта в случае санкций: «С принятием оборонного бюджета США у вас нет другого выхода, кроме как использовать это условие и немедленно прекратить установку труб для «Северного потока — 2»

Последствием санкций для швейцарской компании, как следует из проекта бюджета, должна быть полная блокировка всех активов компании в США на пять лет, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компании в Соединенные Штаты.

РБК направил запрос в «Газпром» и Allseas.