Ассоциация футзала Украины пожаловалась в УЕФА на игрока сборной Армении

Ассоциация футзала Украины пожаловалась в УЕФА на россиянина из сборной Армении
Украинская сторона заявила, что Денис Неведров, у которого есть российское гражданство, после матча чемпионата Европы «допустил публичное выражение оскорбительного характера в адрес Украины»
Фото: Sebastian Widmann / Getty Images for DFB
Фото: Sebastian Widmann / Getty Images for DFB

Ассоциация футзала Украины обратилась в УЕФА в связи с инцидентом, произошедшим после матча группового этапа чемпионата Европы года между сборными Армении и Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир проходит в Латвии, Литве и Словении. В первом туре группового этапа 22 января Армения в Каунасе обыграла Украину со счетом 2:1.

«Сразу после финального свистка один из игроков сборной Армении допустил публичное выражение оскорбительного характера в адрес Украины, зафиксированное на видео во время трансляции матча. Ассоциация футзала Украины видит в действиях игрока сборной Армении неспортивное поведение, что является нарушением дисциплинарных правил УЕФА», — говорится в сообщении.

В обращении в УЕФА также отмечается, что упомянутый игрок имеет российское происхождение и гражданство Российской Федерации (Денис Неведров выступает за МФК «Тюмень». — РБК). «Просим Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА применить дисциплинарные санкции к Неведрову и сборной Армении за неспортивное поведение», — сказано в сообщении.

Федерация футбола Армении направила свой ответ в УЕФА, заявив, что в словах Неведрова не было ничего оскорбительного, а обвинения со стороны украинской стороны необоснованны.

«Матч ТВ» со ссылкой на источник пишет, что Неведров после матча кричал «Вози, Украина», а не «Лохи, Украина», как считает украинская сторона, а игроки украинской команды сами провоцировали соперников на протяжении всей встречи.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
футзал УЕФА Украина Армения мини-футбол
