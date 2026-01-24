 Перейти к основному контенту
Общество
0

Умер последний министр оборонной промышленности СССР

Умер последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов
Минпромторг сообщил о смерти последнего министра оборонной промышленности СССР. После распада Советского Союза на базе министерства была создана корпорация «МЕТАЛХИМ», которую возглавил Борис Белоусов
Борис Белоусов
Борис Белоусов (Фото: Минпромторг России)

На  92-м году жизни скончался последний глава Министерства оборонной промышленности Советского союза Борис Белоусов. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга в телеграм-канале. 

Белоусов занимал должность члена Консультативного совета Минпромторга России. Он был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также стал лауреатом Ленинской премии.

«Он прошел путь от старшего инженера до секретаря парткома Ижевского мотозавода, затем занимал должности заведующего отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и директора Ижевского механического завода», — говорится в заявлении.

В 1991 году был назначен президентом Корпорации оборонной промышленности «МЕТАЛХИМ», созданной на базе бывшего Министерства оборонной промышленности СССР. В ее состав входило более 140 оборонных и конверсионных предприятия.

В 90-е концерн выпускал товары народного потребления, в том числе холодильники и морозильные камеры.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
скончался Минпромторг СССР промышленность
