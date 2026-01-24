В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки
Депутат мажлиса (нижней палаты) парламента Казахстана и член конституционной комиссии страны Елнур Бейсенбаев сообщил, что в Конституции страны предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, передает «Казинформ».
Выступая на заседании Конституционной комиссии, он заявил, что в Конституции Казахстана, в отличие от основополагающих документов многих стран, отсутствует четкое определение брака. По его словам, в основном законе следует закрепить «тот семейный уклад, который на протяжении веков обеспечивал становление Казахстана как национального государства».
«Поэтому мы предлагаем зафиксировать в основном законе, что брак возможен только между мужчиной и женщиной, дающий жизнь детям и будущей стране», — сказал он.
Понятие брака как союза мужчины и женщины закреплено в Кодексе Казахстана «О браке (супружестве) и семье», при этом в Конституции страны такое определение отсутствует.
Ранее о необходимости сделать это заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный государственным учреждением», — сказал он на заседании Национального курултая (консультационно-совещательный орган).
Однако президент отметил, что уголовное преследование за расходящиеся с государственной позицией убеждения недопустимо.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»