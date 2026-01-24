 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки

Фото: Дмитрий Чулов / Shutterstock
Фото: Дмитрий Чулов / Shutterstock

Депутат мажлиса (нижней палаты) парламента Казахстана и член конституционной комиссии страны Елнур Бейсенбаев сообщил, что в Конституции страны предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, передает «Казинформ».

Выступая на заседании Конституционной комиссии, он заявил, что в Конституции Казахстана, в отличие от основополагающих документов многих стран, отсутствует четкое определение брака. По его словам, в основном законе следует закрепить «тот семейный уклад, который на протяжении веков обеспечивал становление Казахстана как национального государства».

«Поэтому мы предлагаем зафиксировать в основном законе, что брак возможен только между мужчиной и женщиной, дающий жизнь детям и будущей стране», — сказал он.

Первая православная страна легализовала однополые браки
Общество
Фото:Roberto Pfeil / dpa / Global Look Press

Понятие брака как союза мужчины и женщины закреплено в Кодексе Казахстана «О браке (супружестве) и семье», при этом в Конституции страны такое определение отсутствует.

Ранее о необходимости сделать это заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный государственным учреждением», — сказал он на заседании Национального курултая (консультационно-совещательный орган).

Однако президент отметил, что уголовное преследование за расходящиеся с государственной позицией убеждения недопустимо.

Материалы по теме
