В Мурманске из-за отключений света открыли пункты обогрева

Пункты обогрева располагаются в Мурманске и Североморске, восстановление электричества займет не менее суток. Город уже день живет с перебоями в электроснабжении — опоры ЛЭП обрушились из-за намерзшего льда

Фото: citymurmanskru / Telegram

В Мурманске появились пункты, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу. Места подготовили местные организации и предприниматели. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Андрей Чибис.

Авария в Мурманске произошла вечером 23 января. Там обрушились опоры ЛЭП. Частично обесточен оказался и Североморск. Причиной аварии стали погодные условия — «образование гололеда и изморози», сообщал мэр Мурманска Иван Лебедев.

Пункты обогрева расположились на проспекте Ленина, 5, БЦ «Капитал», 1-й этаж, а также на улице Гвардейская, 3. Еще один пункт открыли на Ледокольном проезде, 6, и в Североморске — улица Советская, 25. Список постепенно будет дополняться.

Подобные места открылись и на спортивных объектах и в учреждениях культуры. Они находятся в художественном и краеведческом музеях, детско-юношеской и научной библиотеках и во Дворце культуры имени Кирова. Помимо них, можно прийти за помощью на центральный стадион и легкоатлетический манеж по адресу: улица Долина Уюта, 6. Получить горячую еду и питье и зарядить телефоны можно в некоторых школах города.

Восстановлением энергоснабжения могут заняться 49 аварийных бригад, готовых к выезду. Новые опоры для ЛЭП доставят из Карелии и Ленобласти. Восстановление работы линий электропередач займет не менее суток, сообщал Чибис. Однако в дома уже подается тепло, поскольку котельные в районе работают стабильно.

В городе ввели режим повышенной готовности. Временные отключения электричества на территории городов будут сохраняться. Часть жителей ограничат в электроснабжении, чтобы обеспечить светом важные объекты — котельные, больницы и другие.

Из-за аварии на электросетях в Ленинском районе Мурманска отменили троллейбусы — они будут ездить по другим адресам, пишет 51.ru. Также поменялась работа медицинских учреждений, сообщает «СеверПост». Из-за блэкаута в городе могут возникать перебои со связью, сообщили в «Ростелекоме». «В отдельных районах Мурманска и Североморска временно наблюдаются перебои в работе услуг связи из-за масштабного отключения внешнего электропитания. Узловое групповое оборудование запитано через резервные источники питания. «Ростелеком» взаимодействует с органами власти для включения адресов критического оборудования в список первоочередного подключения к основному электроснабжению», — сообщили в компании.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за блэкаута (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России). По предварительным данным, сетевая организация содержала линии электропередачи в ненадлежащем состоянии, а после не среагировала на отключения вовремя.