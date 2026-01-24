 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Мурманске из-за отключений света открыли пункты обогрева

Пункты обогрева располагаются в Мурманске и Североморске, восстановление электричества займет не менее суток. Город уже день живет с перебоями в электроснабжении — опоры ЛЭП обрушились из-за намерзшего льда
Фото: citymurmanskru / Telegram
Фото: citymurmanskru / Telegram

В Мурманске появились пункты, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу. Места подготовили местные организации и предприниматели. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Андрей Чибис.

Авария в Мурманске произошла вечером 23 января. Там обрушились опоры ЛЭП. Частично обесточен оказался и Североморск. Причиной аварии стали погодные условия — «образование гололеда и изморози», сообщал мэр Мурманска Иван Лебедев.

Пункты обогрева расположились на проспекте Ленина, 5, БЦ «Капитал», 1-й этаж, а также на улице Гвардейская, 3. Еще один пункт открыли на Ледокольном проезде, 6, и в Североморске — улица Советская, 25. Список постепенно будет дополняться.

Подобные места открылись и на спортивных объектах и в учреждениях культуры. Они находятся в художественном и краеведческом музеях, детско-юношеской и научной библиотеках и во Дворце культуры имени Кирова. Помимо них, можно прийти за помощью на центральный стадион и легкоатлетический манеж по адресу: улица Долина Уюта, 6. Получить горячую еду и питье и зарядить телефоны можно в некоторых школах города.

Восстановление электроснабжения в Мурманске займет не менее суток
Общество
Фото:citymurmanskru / Telegram

Восстановлением энергоснабжения могут заняться 49 аварийных бригад, готовых к выезду. Новые опоры для ЛЭП доставят из Карелии и Ленобласти. Восстановление работы линий электропередач займет не менее суток, сообщал Чибис. Однако в дома уже подается тепло, поскольку котельные в районе работают стабильно.

В городе ввели режим повышенной готовности. Временные отключения электричества на территории городов будут сохраняться. Часть жителей ограничат в электроснабжении, чтобы обеспечить светом важные объекты — котельные, больницы и другие.

Из-за аварии на электросетях в Ленинском районе Мурманска отменили троллейбусы — они будут ездить по другим адресам, пишет 51.ru. Также поменялась работа медицинских учреждений, сообщает «СеверПост». Из-за блэкаута в городе могут возникать перебои со связью, сообщили в «Ростелекоме». «В отдельных районах Мурманска и Североморска временно наблюдаются перебои в работе услуг связи из-за масштабного отключения внешнего электропитания. Узловое групповое оборудование запитано через резервные источники питания. «Ростелеком» взаимодействует с органами власти для включения адресов критического оборудования в список первоочередного подключения к основному электроснабжению», — сообщили в компании.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за блэкаута (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России). По предварительным данным, сетевая организация содержала линии электропередачи в ненадлежащем состоянии, а после не среагировала на отключения вовремя.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
отключение электричества Мурманск свет энергоавария
Материалы по теме
В Мурманской области введен режим повышенной готовности
Общество
Мурманск и Североморск частично остались без света из-за непогоды
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% из-за сделки с Китаем Политика, 17:53
Экс-канцлер Германии предостерег об опасности демонизации России Политика, 17:47
Трамп сообщил, что США забрали себе всю нефть с венесуэльских танкеров Политика, 17:45
Трамп заявил, что военные США в Венесуэле использовали «дискомбобулятор» Политика, 17:43
В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки Политика, 17:37
Пагуошское движение ученых призвало Путина и Трампа к соблюдению ДСНВ Политика, 17:28
ТАСС узнал, кто объявит о результатах переговоров в Абу-Даби Политика, 17:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Зеленский рассказал, что обсуждали на переговорах в Абу-Даби Политика, 17:17
Ассоциация футзала Украины пожаловалась в УЕФА на игрока сборной Армении Спорт, 17:08
В ОАЭ рассказали, как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби Политика, 17:01
Что известно о прошедших переговорах в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 17:00
В МИДе оценили перспективы продолжения переговоров с Украиной в Стамбуле Политика, 16:57
Умер последний министр оборонной промышленности СССР Общество, 16:52
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46