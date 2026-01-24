Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер рассказал, что ФРГ нужно перестать заботиться о своем военном потенциале и искать пути сотрудничества с Россией. По его словам, в России живут не варвары, а люди с великой культурой

Герхард Шрёдер (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в статье для газеты Berliner Zeitung выступил против «демонизации» России из-за военной операции на Украине. Шрёдер заявил, что беспокоится за будущее ФРГ, и призвал искать пути сотрудничества с Россией, а не заботиться о своем военном потенциале.

«Россия — это не страна варваров, а страна с великой культурой и разнообразными историческими связями с Германией», — подчеркнул он.

В статье Шрёдер подчеркнул, что по-прежнему считает правильным курс на обеспечение Германии дешевой энергией из России, который сам продвигал в годы своего канцлерства: «Федеральное правительство в настоящий момент находится в процессе разрушения своей собственной дееспособности».

По словам Шрёдера, Германия обязана использовать свой дипломатический ресурс, чтобы как можно скорее остановить боевые действия и избежать расширение конфликта. У немецкого народа, дважды сражавшегося против России в мировых войнах, говорит экс-канцлер, есть обязательства выступать за мир с Москвой и Киевом.

«Мы должны отказаться от риторического перевооружения, которое вредно и вместо того, чтобы строить мосты, выкапывает глубокие рвы. Это ослабило мыслимую роль Германии как посредника в войне. Учитывая стремительно растущие расходы оборонного бюджета, как можно в достаточной степени инвестировать в образование, социальную сферу, культуру или защиту природных ресурсов?» — пишет в статье Шрёдер.

В 1998 году после победы социал-демократической партии Германии над блоком ХДС/ХСС Герхард Шрёдер был избран седьмым немецким канцлером, сменив на посту Гельмута Коля, находившемся на должности больше 16 лет. Позиция Герхарда Шрёдера во время пребывания на посту канцлера Германии характеризовалась курсом на стратегическое партнерство с Россией. 8 сентября 2005 года (за десять дней до выборов в бундестаг) «Газпром» и немецкие E.ON и BASF (энергетический и химический концерны) подписали принципиальное соглашение о строительстве газопровода «Северный поток-1».



Шрёдер неоднократно призывал отменить санкции Евросоюза против России. Он называл санкции «бессмысленными» и подчеркивал, что Германии и России нужно сотрудничать друг с другом.

В октябре 2025 года Шрёдер дал показания во время заседания комиссии по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство «Северного потока-2». Он рассказал следователям, что его тесные отношения с Путиным принесли пользу ФРГ. По его словам, тесное сотрудничество в области энергетической политики «между Россией и Германией было и будет крайне разумным».

В марте 2022 года Шрёдер разрабатывал мирный план по Украине, но стороны не приняли его идеи. Он также предлагал пять базовых пунктов урегулирования, но указывал, что США «не разрешили» Украине продолжать переговоры.