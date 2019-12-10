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Итоги переговоров по транзиту газа между Путиным и Зеленским. Главное
Первые двусторонние переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским завершились
Владимир Зеленский (на дальнем плане) и Владимир Путин (на переднем плане) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.

«Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос относительно $3 млрд, которые мы выиграли», — сказал он. По словам Зеленского, украинская позиция простая: «Мы готовы взять газом». «Это компромисс, на который мы готовы идти», — отметил президент.

Говоря о продлении договора о транзите газа, который истекает 31 декабря, Зеленский сказал, что он будет подписан более, чем на один год. Он уточнил, что во время переговоров настаивал на подписании 10-летнего контракта.

Встреча российского президента Владимира Путины с его украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла в понедельник, 9 декабря, в Париже в рамках саммита в «нормандском формате».

Именно от встречи Путина и Зеленского ждали достижения договоренностей по условиям транзита российского газа в Европу через Украину, поскольку предыдущие встречи украинской и российской делегаций на уровне министров энергетики и глав газовых компаний к успеху не привели. Срок действия десятилетнего контракта на транзит газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.

Позиция «Газпрома» в переговорах

В середине ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» по факсу предложение по транзиту газа через Украину: российская компания назвала необходимым условием для подписания нового контракта отказ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам поставки газа на Украину и его транзит в Европу начался в феврале 2014 года. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный, но не оплаченный газ. Но в феврале 2018-го, тот же арбитраж постановил, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. В итоге, с учетом долга «Нафтогаза» российская компания осталась должна украинской $2,6 млрд, а с учетом накопившихся процентов долг составляет около $3 млрд. Его, как и другие денежные претензии, российская сторона и потребовал обнулить. «Нафтогаз», в свою очередь, предложил погасить эту сумму за счет будущих поставок газа на Украину.

«Газпром» предлагал заключить контракт на транзит газа через Украину на год, либо продлить действующий договор на такой же срок. «Нафтогаз» счел предложения неприемлемым. В интервью изданию Deutsche Welle 27 ноября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал, что в своем письме «Газпром» пригрозил «перекрыть вентиль» в 10:00 1 января.

14 ноября президент Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита БРИКС, заявил, что Россия готова сотрудничать с Украиной как по транзиту, так и по поставкам ей газа, причем его цена может быть снижена на 25% по сравнению с той, что Украина закупает российский газ в Европе по реверсу.

Какие еще есть претензии к «Газпрому»

В декабре 2016 года хозяйственный суд Киева по иску Антимонопольного комитета Украины постановил принудительно взыскать с «Газпрома» порядка $7 млрд штрафа за нарушение контракта с «Нафтогазом». В комитете заявляли, что российская компания резко сократила объем газа, прокачиваемого в Европу через Украину. Все попытки «Газпрома» обжаловать решение в украинских судах к успеху не привели.

«Нафтогаз» в ноябре 2019 подал новый иск в Стокгольмский арбитраж против «Газпрома» на $12 млрд за обесценение украинской газотранспортной системы в случае отсутствия транзита. Этот иск исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко обещал отозвать в случае, если долгосрочный контракт на транзит будет подписан.

Позиция «Нафтогаза» в переговорах

По итогам последней двухсторонней встречи российской и украинской делегаций с участием «Газпрома» и «Нафтогаза», которая состоялась 6 декабря в Вене, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал, что украинская компания готова рассмотреть возможность оплаты долга «Газпрома» газом. «Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если «Нафтогазу» будет компенсировано невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам», — добавил он.

И Витренко, и глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ранее отмечали, что солидарны с позицией Еврокомиссии о необходимости заключения транзитного договора на прокачку газа из России в Европу сроком на 10 лет и объемом не менее 60 млрд куб м газа в год на условиях «качай или плати» (в случае недопоставок «Газпром» обязан оплачивать оговоренный объем стране-транзитеру) с возможностью поставить еще 30 млрд куб м газа дополнительно. Эта позиция звучала еще на сентябрьских консультациях по газу.

Источники РБК, близкие к участникам переговоров, говорили, что на одной из встреч в ноябре, «Газпром» предлагал украинцам заключение транзитного договора на три года, но без условия «качай или плати».

Почему стороны не могут договориться

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 4 декабря назвал слишком высокими тарифы на транзит газа, которые предлагает Украина в рамках обсуждаемого нового контракта. «Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины», — отметил он. По его словам, тарифы обсуждаются с компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором Украины — она будет выделена из «Нафтогаза».

Украина обещала Евросоюзу до конца 2019 года провести разделение «Нафтогаза» на транспортную и добывающую компании в соответствии с европейским законодательством. После этого «Газпром» должен будет контрактовать мощности на прокачку газа по европейским правилам — бронировать мощности на аукционах.

Осенью текущего года «Нафтогаз» опубликовал новую методику расчета тарифа на транзит газа по европейским правилам. Согласно расчетам компании, с 2020 по 2024 год при бронировании прокачки 60 млрд куб. м в ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составляет $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Газовая война 2009 года

В начале марта 2008 года «Газпром» из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом» сократил поставки на Украину на 50%. При этом Киев не признавал получение в 2008 году российского газа, а сокращение поставок компенсировал за счет сокращения транзитных поставок газа в Европу. К концу 2008 года Москва оценивала долг украинской стороны в $2,1 млрд. Согласовать условия контракта на 2009 год не удалось, поэтому с 1 января 2009 года поставки на Украину прекратились, а через неделю были приостановлен и транзит в Европу через эту страну. 19 января 2009 года после переговоров премьер-министров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко были подписаны новые контракты на транзит и поставку газа, которые истекают 31 декабря 2019 года.

Авторы: Людмила Подобедова, Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
Теги: газовые переговоры, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Газпром, Нафтогаз ..., Юрий Витренко, Александр Новак
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