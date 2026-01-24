В ОАЭ рассказали, как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США в Абу-Даби включала прямое взаимодействие между сторонами, отметил представитель правительства ОАЭ. Переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, добавил он

Фото: Hamad Al Kaabi / Reuters

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, начавшиеся 23 января и продолжившиеся 24 января, прошли в «позитивной» и «конструктивной» атмосфере, сообщил Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ.

По его словам, переговоры включали «прямое взаимодействие» между официальными лицами обеих стран. Прошедшие переговоры являются важным шагом на пути к урегулированию, подчеркнул он.

Ранее о завершении переговоров сообщили «РИА Новости» и «Суспiльне». По данным украинского издания, переговоры длились более трех часов. Украинские чиновники оценили переговоры как конструктивные, передает журналист Axios Барак Равид. По его данным, новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе. Источник ТАСС сообщил, что переговоры могут продолжиться в ближайшие дни.

Второй раунд переговоров стартовал после полудня в закрытом формате. Делегации работали в различных группах и форматах, используя для общения английский и русский языки, как сообщил ТАСС.

По данным российского агентства, наиболее сложной темой дискуссий оставался территориальный вопрос. Reuters отмечал отсутствие признаков прогресса по этому вопросу в первый день. По информации источника ТАСС, в ходе переговоров также поднимались вопросы безопасности и другие аспекты.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встречи 24 января написал, что приоритетом переговоров было обсуждение параметров окончания конфликта.

Состав российской делегации включал представителей Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американская делегация состояла из спецпосланника президента Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, комиссара Федеральной службы по закупкам Джоша Грюнбаума и командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Financial Times ранее сообщила, что американская и украинская делегации хотят в ОАЭ предложить России так называемое энергетическое перемирие. В его рамках Украина получит гарантии прекращения атак на свою энергетическую инфраструктуру в обмен на отказ от ударов по нефтетанкерам и НПЗ.