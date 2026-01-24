Журналист Axios узнал, как прошли переговоры в Абу-Даби

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Переговоры в ОАЭ между Россией, США и Украиной прошли «позитивно» и «конструктивно», сообщил со ссылкой на украинских официальных лиц корреспондент Axios Барак Равид.

«Украинские официальные лица передали мне, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби между США, Россией и Украиной прошли «позитивно» и «конструктивно», — написал он в соцсети X.

Трехсторонняя встреча продолжалась 23 и 24 января. Как пишет «Cуспiльне», переговоры шли более трех часов.

Как сообщил ТАСС, самым сложным пунктом повестки был территориальный вопрос — ранее Reuters писал, что в первый день переговоров признаков сближения позиций по нему не наблюдалось. Москва настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса с соблюдением всех установленных параметров безопасности.

Дискуссии касались не только территорий, но и гарантий безопасности, а также других аспектов, отметил собеседник ТАСС.

Материал дополняется