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Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, стороны могли не договориться, если бы стали подвязывать дополнительные вопросы к мировому соглашению
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам Козака, к мировому соглашению по газовым спорам «можно было подвязать еще массу проблем». «Но тогда мы бы точно не договорились», — признал вице-премьер.

При этом он отметил, что долг «Газпрома» и долг по еврооблигациям — разные вещи. «Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий», — добавил он.

На возможность решить спор путем увязывания двух долгов в том числе указывал президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции 19 декабря глава государства отвечал на вопрос корреспондента украинского агентства УНИАН касательно долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. «Вы сказали по поводу трёх миллиардов. Обращаю Ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги — три миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется», — сказал Путин.

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Накануне «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали протокол о поставках газа в Европу через украинскую газотранспортную систему и отказе от взаимных претензий. В соответствии с этим документом стороны договорились отозвать арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений. Документ также предполагает снятие ареста на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

При этом российская компания пообещала выполнить решение Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года и выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд. «До конца года заплатим», — сообщил РБК представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: долг, Россия, Украина
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