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Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США
Швейцарская Allseas, многолетний подрядчик «Газпрома», отказалась продолжать строительство из-за опасений санкций, которые заложены в оборонный бюджет США. Американские сенаторы грозили компании «фатальным крахом»
Участок строительства «Северного потока-2» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Швейцарская компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», приостановила строительство газопровода. Об этом говорится в заявлении компании.

В нем указано, что такое решение было принято в преддверии подписания оборонного бюджета США, который включает в себя поправки о санкциях в отношении операторов «Северного потока-2». «Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства <...> и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США», — говорится в заявлении.

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
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Конгресс одобрил законопроект о бюджете 17 декабря, ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет его 21 декабря. После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу. «Если ваша компания хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись [под законом об оборонном бюджете], продолжит работы, вы столкнетесь с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями», — говорилось в письме.

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Ограничения, как следует из проекта бюджета, предполагают полную блокировку всех американских активов попавших под санкции компаний на пять лет, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компаний в Соединенные Штаты. Германия, один из ключевых бенефициаров «Северного потока-2», выступала против санкций за его строительство. Глава МИД Сергей Лавров обещал не останавливать прокладку газопровода в случае введения санкций.

Allseas уже несколько лет сотрудничает с «Газпромом» и Nord Stream 2 AG. В 2016 году она выиграла тендеры на укладку труб сразу для двух проектов — «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Автор: Артём Губенко
Теги: «Северный поток - 2», подрядчик, строительство
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