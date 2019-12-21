Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

Швейцарская Allseas, многолетний подрядчик «Газпрома», отказалась продолжать строительство из-за опасений санкций, которые заложены в оборонный бюджет США. Американские сенаторы грозили компании «фатальным крахом»

Участок строительства «Северного потока-2» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Швейцарская компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», приостановила строительство газопровода. Об этом говорится в заявлении компании.

В нем указано, что такое решение было принято в преддверии подписания оборонного бюджета США, который включает в себя поправки о санкциях в отношении операторов «Северного потока-2». «Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства <...> и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США», — говорится в заявлении.

Конгресс одобрил законопроект о бюджете 17 декабря, ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет его 21 декабря. После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу. «Если ваша компания хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись [под законом об оборонном бюджете], продолжит работы, вы столкнетесь с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями», — говорилось в письме.