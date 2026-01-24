Что известно о прошедших переговорах в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК
В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины, посвященные урегулированию конфликта. Они начались 23 января и шли часть дня 24 января. Переговоры были закрытыми. Члены делегаций также не сообщили подробности бесед и их результаты — об итогах позднее сообщат уполномоченные представители стран в их столицах. Что известно о ходе переговоров и их результатах — в спецэфире телеканала РБК.
