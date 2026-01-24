 Перейти к основному контенту
Что известно о прошедших переговорах в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о прошедших переговорах в ОАЭ
Спецэфир по переговорам
Спецэфир по переговорам
(Видео: Телеканал РБК)
Video

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины, посвященные урегулированию конфликта. Они начались 23 января и шли часть дня 24 января. Переговоры были закрытыми. Члены делегаций также не сообщили подробности бесед и их результаты — об итогах позднее сообщат уполномоченные представители стран в их столицах. Что известно о ходе переговоров и их результатах — в спецэфире телеканала РБК.

Второй день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Стивен Уиткофф

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% из-за сделки с Китаем Политика, 17:53
Экс-канцлер Германии предостерег об опасности демонизации России Политика, 17:47
Трамп сообщил, что США забрали себе всю нефть с венесуэльских танкеров Политика, 17:45
Трамп заявил, что военные США в Венесуэле использовали «дискомбобулятор» Политика, 17:43
В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки Политика, 17:37
Пагуошское движение ученых призвало Путина и Трампа к соблюдению ДСНВ Политика, 17:28
ТАСС узнал, кто объявит о результатах переговоров в Абу-Даби Политика, 17:23
Зеленский рассказал, что обсуждали на переговорах в Абу-Даби Политика, 17:17
Ассоциация футзала Украины пожаловалась в УЕФА на игрока сборной Армении Спорт, 17:08
В ОАЭ рассказали, как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби Политика, 17:01
Что известно о прошедших переговорах в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 17:00
В МИДе оценили перспективы продолжения переговоров с Украиной в Стамбуле Политика, 16:57
Умер последний министр оборонной промышленности СССР Общество, 16:52
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46