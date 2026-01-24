 Перейти к основному контенту
Пагуошское движение ученых призвало Путина и Трампа к соблюдению ДСНВ

Пагуошское движение ученых призвало РФ и США соблюдать ДСНВ после его истечения
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Пагуошское движение ученых призвало Россию и США соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения 5 февраля 2026 года. С такой идеей Владимир Путин выступил в сентябре 2025 года
Фото: ippnw.org
Фото: ippnw.org

Представители Пагуошского движения ученых и «Врачей мира за предотвращение ядерной войны» (International Physicians for the Prevention of Nuclear War — IPPNW) обратились к президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу с призывом продолжить соблюдать ограничения по ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) после того, как 5 февраля 2026 года истечет срок его действия. Текст письма есть в распоряжении РБК.

«В духе содействия глобальной стабильности и обеспечения перехода к более всеобъемлющей будущей архитектуре безопасности мы с уважением призываем оба ваших правительства подписать и принять одновременные односторонние обязательства по соблюдению однолетнего моратория на превышение количественных пределов и параметров, установленных ДСНВ», — сказано в письме.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором прописано, как стороны будут сокращать свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности делать это не предусмотрено. Действие ДСНВ окончательно истекает 5 февраля 2026 года.

ДСНВ касается следующих категорий оружия: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), их пусковые установки (ПУ) и заряды; баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), их ПУ и заряды; тяжелые бомбардировщики и их ядерное вооружение.

Для этих вооружений Россия и США установили следующие потолки:

  • 700 штук для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 штук для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, которые числятся за тяжелыми бомбардировщиками;
  • 800 штук для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Предложенный учеными мораторий подразумевает четкую публичную приверженность России и США лимитам по ДСНВ, а также «поддержанию духа транспарентности и дипломатической перспективы» по мере того, как будут идти переговоры по следующему соглашению, которое должно заменить ДСНВ.

По оценке ученых, такой мораторий отвечает интересам Москвы и Вашингтона по трем причинам.

Во-первых, он предотвратит гонку вооружений, причем не только в ядерной сфере. «Одномоментное исчезновение всех ограничений может привести к сценарию «ядерного прорыва». При отсутствии «ограждений» ДСНВ давление в пользу быстрого расширения арсеналов стало бы огромным, истощая жизненно важные национальные ресурсы и увеличивая риск просчета», — сказано в письме.

Во-вторых, взяв на себя подобные обязательства, Россия и США продемонстрируют миру, что, «несмотря на геополитические различия», они по-прежнему привержены укреплению и поддержанию ДНЯО.

В-третьих, мораторий сроком в один год даст Москве и Вашингтону время на то, чтобы начать переговоры по новому соглашению с интеграцией в него новых технологий и подключением других государств.

«История показала, что самая прочная безопасность строится через предсказуемость, а не через безудержную конкуренцию. Выбрав эти ограничения в течение одного года, вы предотвратите падение «последнего ограждения», гарантируя, что переход в новую эру контроля над вооружениями будет упорядоченным, стратегическим и безопасным», — говорится в письме.

Что означает российское предложение о добровольном соблюдении ДСНВ
Политика
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности в Кремле, Москва

В сентябре 2025 года Владимир Путин предложил США продолжить соблюдать ДСНВ минимум год после истечения его срока. «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ», — сказал тогда российский лидер и привел условие: США, будучи второй стороной договора, должны «действовать аналогичным образом» и не предпринимать «шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания».

Официального ответа США на этот счет не было. В январе 2026 года Дональд Трамп в интервью The New York Times сказал, что «если срок действия [ДСНВ] истечет — значит, истечет». «Мы просто заключим соглашение получше», — заявил он тогда, подчеркнув, что к новому документу надо подключить Китай и, «вероятно, также нужно будет привлечь еще пару других игроков».

Пагуошское движение ученых — международная неправительственная научная организация, которая занимается вопросами разоружения, контроля над вооружениями, ядерного нераспространения, международной безопасности и научного сотрудничества. Оно зародилось после того, как в 1955 году 11 всемирно известных ученых (в частности, Альберт Эйнштейн и Бертран Рассел) призвали созвать конференцию против использования атомной энергии в военных целях. Получило название от небольшого поселения Пагуош в Канаде, где в 1957 году состоялась первая встреча ученых.

Пагуошское движение сыграло важную роль при подготовке и заключении международных соглашений по контролю над вооружениями (в их числе Договор о нераспространении ядерного оружия — ДНЯО). В 1995 году Пагуошское движение ученых и один из его основателей, британский физик Джозеф Ротблат, получили Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на снижение роли ядерного оружия в международной политике.

«Врачи мира за предотвращение ядерной войны» — международное движение работников здравоохранения, цель которого — предотвращение ядерного конфликта и поощрение ядерного разоружения. Существует с 1980 года. Его основали профессор кардиологии Гарвардского института общественного здоровья Бернард Лаун и советские врачи — директор директором Всесоюзного кардиологического научного центра Академии медицинских наук (АМН) СССР Евгений Чазов и академик АМН Леонид Ильин. В 1985 было удостоено Нобелевской премии мира.

